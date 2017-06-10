شاحنة نظافة تتسبب في كارثة مرورية في منتصف الليل قتيلان وستة جرحى وتخريب تسع مركبات ومنزل بقسنطينة

تسبب حادث مرور خطير وقع منتصف ليلة السبت، بقسنطينة في هلاك شابين أحدهما يبلغ من العمر 38 والآخر 39 سنة، إضافة إلى إصابات بالغة، طالت ستة أفراد، معظمهم من المارة، في منطقة منحدر المنية الشهيرة بطريق الموت على الطريق الوطني رقم 17 الفاصل بين قسنطينة وبلدية حامة بوزيان.

وحسب شهود عيان، فإن شاحنة نظافة فقدت فراملها في منحدر المنية، فلم يتمكن سائقها من تفادي السيارات وحتى المارة فدهس خمسة شباب، من المارة، كانوا يقضون سهرتهم في الشارع، كما صدم سبع سيارات وشاحنتين، وكانت الحصيلة البشرية ثقيلة، حيث توفي ل.ح 38 سنة وهو من المارة في عين المكان كما أصيب مرافقه ب.ع 39 سنة، بجروح خطيرة، توفي إثرها صباح أمس الأحد، بينما نقل بقيت الجرحى، ومن بينهم سائق شاحنة النظافة، ومرافقه في حالة خطيرة إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، حيث ما زالوا جميعا تحت الرقابة الطبية، كما فقدت شاحنة أخرى ضمن قافلة هذا الحادث فراملها وارتطمت بجدار بناية في طور الإنجاز، فحطمت جدارها كليا، بينما تحوّلت شاحنة النظافة حسب بيان للحماية المدنية، إلى حطام بعد أن ارتطمت في سبع سيارات وشاحنتين والراجلين، وانقلبت شاحنة أخرى في هذا الحادث التسلسلي.