بات حليب الأكياس بالمدية يشهد فوضى توزيع كبيرة وكذا فوضى أسعار، حيث بات أمرا طبيعيا أن يباع حليب الأكياس بـ30 دج، رغم أنّ سعره القانوني هو 25 دج، وذلك بعاصمة الولاية وبشكل أكثر من طبيعي إلى درجة يخيّل إليك أنّه بات هو السعر الرسمي.
وإن كان هذا يحدث بعاصمة الولاية فماذا عن باقي البلديات لاسيما النائية منها، والذي وصل سعر الحليب في بعضها إلى 35 و40 دج، ناهيك عن طول الطّابور الذي بات مشهدا مألوفا وصورة لا تنفكّ عن نقطة البيع الوحيدة لملبنة وسط مدينة المدية، حيث تعتبر هذه الأخيرة المموّن الأوّل للولاية بهذه المادّة الأساسية، وهي التي تشهد فوضى هي الأخرى، أين أكّد الموزّعون أنّ المدية لا تستفيد من الحصّة الموجهة لها كاملة من ملبنة عريب الكائن مقرّها بعين الدفلى، ما ساهم في زيادة الاضطراب في توزيع هذه المادة، وما زاد من تفاقم أزمة الحليب يوما بعد آخر بولاية المدية هو غياب متابعة جادّة من المصالح المعنية لهذا الملف الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بيوميات المواطن المداني البسيط، وذلك من خلال مراقبة نقاط البيع المختلفة لهذه المادة وكذا مراقبة مدى التزام الموزّعين بتغطية المناطق المسندة إليهم لإحداث توازن في توزيع هذه المادة والتدخل لدى إدارة ملبنة عريب لضمان حصّة ولاية المدية كاملة دون نقصان.
ويبقى بعث مشروع ملبنة تتناسب وحجم ولاية المدية بتراب هذه الأخيرة كفيلا بضمان تغطية حاجيات الولاية من هذه المادّة الأساسية، لاسيما وأنّ الولاية ذات طابع فلاحي بحت وتحوي عددا معتبرا من رؤوس الأبقار، ناهيك عن شساعة مساحتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1إصابة ثلاثة نسوة وطفل في حادث مرور "هوليودي" بوهران
2قتيلان وستة جرحى وتخريب تسع مركبات ومنزل بقسنطينة
3ضبط 1.5 قنطار من المخدرات مخبأة داخل حقائب ظهر بمغنية
4غوّاصون ينتشلون "أعمال سحر" من أعماق البحر بوهران
5عمال حديقة الوئام المدني ببن عكنون يطالبون بتدخل الوزير
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
الفيديو
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
كيف يعيش الفلسطينيون بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي؟
المضاربون رسموا سعره بــ 30 دج رغم أنّه مادة مدعمة ومقننة
أزمة الحليب تتفاقم بولاية المدية ومصالح الرقابة الغائب الأكبر
ب. عبد الرّحيم
بات حليب الأكياس بالمدية يشهد فوضى توزيع كبيرة وكذا فوضى أسعار، حيث بات أمرا طبيعيا أن يباع حليب الأكياس بـ30 دج، رغم أنّ سعره القانوني هو 25 دج، وذلك بعاصمة الولاية وبشكل أكثر من طبيعي إلى درجة يخيّل إليك أنّه بات هو السعر الرسمي.
تغطيات ذات صلة
أزمة الحليب تتفاقم بولاية المدية ومصالح الرقابة الغائب الأكبر
حبس صاحب مقهى أنترنت والرقابة لفتيات شاركن بالغش في البكالوريا بباتنة
الإعدام لشرطي سابق قتل زوجته بأم البواقي
الحاجة ربيعة.. تطمح إلى نيل البكالوريا لدراسة الشريعة في الجامعة
سكان تغزوت بالوادي يحنّون لقرعات طبل "بوطبيلة"
وإن كان هذا يحدث بعاصمة الولاية فماذا عن باقي البلديات لاسيما النائية منها، والذي وصل سعر الحليب في بعضها إلى 35 و40 دج، ناهيك عن طول الطّابور الذي بات مشهدا مألوفا وصورة لا تنفكّ عن نقطة البيع الوحيدة لملبنة وسط مدينة المدية، حيث تعتبر هذه الأخيرة المموّن الأوّل للولاية بهذه المادّة الأساسية، وهي التي تشهد فوضى هي الأخرى، أين أكّد الموزّعون أنّ المدية لا تستفيد من الحصّة الموجهة لها كاملة من ملبنة عريب الكائن مقرّها بعين الدفلى، ما ساهم في زيادة الاضطراب في توزيع هذه المادة، وما زاد من تفاقم أزمة الحليب يوما بعد آخر بولاية المدية هو غياب متابعة جادّة من المصالح المعنية لهذا الملف الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بيوميات المواطن المداني البسيط، وذلك من خلال مراقبة نقاط البيع المختلفة لهذه المادة وكذا مراقبة مدى التزام الموزّعين بتغطية المناطق المسندة إليهم لإحداث توازن في توزيع هذه المادة والتدخل لدى إدارة ملبنة عريب لضمان حصّة ولاية المدية كاملة دون نقصان.
ويبقى بعث مشروع ملبنة تتناسب وحجم ولاية المدية بتراب هذه الأخيرة كفيلا بضمان تغطية حاجيات الولاية من هذه المادّة الأساسية، لاسيما وأنّ الولاية ذات طابع فلاحي بحت وتحوي عددا معتبرا من رؤوس الأبقار، ناهيك عن شساعة مساحتها.