بعدما أغلقت سابقا بسبب داء الحمى القلاعية عودة النشاط لأسواق المواشي يريح الموالين بتيزي وزو

قامت مصالح الفلاحة والبيطرة بولاية تيزي وزو مؤخرا، بإعادة النشاط لأسواق الماشية المتواجدة بذراع الميزان، وادي عيسي، وفريحة، والتي كانت محل قرار غلق بسبب انتشار وباء الحمى القلاعية.

وأشارت مصادرنا إلى أن المصالح الفلاحية أعطت الضوء الأخضر لعمـلية إعادة فتح الأسواق، بعد تضرر الموالين وأصحاب القصابات من غلقها، خاصة مع الطــلب الكبــير على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، حيث أكد بعض الموالين أنهم يضطرون للذهاب إلى الإسطبلات لانتقاء الماشية، مع شرط استصدار رخصة مؤشر عليها من طرف الطبيب البيطري، من أجل الترخيص بنقلها وذبحها بالمسالخ البلدية المنتشرة بتيزي وزو.

وقبل فتح هذه الأسواق، عمدت المــصالح البيطـــرية إلى إجراء عمــلية تلقيح واسعة، مست مختلف المناطق المنتـــشرة عبــر مناطق الولاية، خاصة تلك المعروفة بانتــشار تربية الأبقار على غرار المنطقة الشرقية والجنوبية، وأضافت ذات المصادر أن المصالح البيـــطرية لم تسجل أية حالة إصابة بداء الحمى القلاعية منذ منتصف شهر ماي الفارط، ما جعلها ترفــع تقريرا للمصالح الفلاحية، تؤكد فيه زوال خطر العدوى ومخاطر انتقال الحمى القلاعية، موازاة مع فتح ولايــات مجـــاورة على غرار بجاية، سطيف، برج بوعــريريج والبويرة لأسـواق الماشية فيها عبر مخــتلف نقاط البيع، بعد نجاح عملية التلقيح المجاني لرؤوس الأبقــار، بالتنسيق مع الموالين، حيث سيمكن قرار فتح الأسواق من منحـــهم الضوء الأخــضر لنقل المواشـــي عبر تـــراب الـــولاية وحتى خارجها، كما أن إعادة فتح الأســواق سينعكس إيجابا على ميـــزانية البلديات لكونه موردا ماليا هاما.