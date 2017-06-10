إلى غاية تعيين ولاة جدد بدوي: الأمناء العامون يسيرون 4 ولايات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الإثنين، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو الوحيد المخوّل بإجراء حركة في سلك الولاة.

وقال بدوي في تصريح صحفي، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيبازة، ردا على سؤال حول مصير الولايات التي تعرف شغورا في منصب الوالي إثر تعيين 4 ولاة في مناصب وزارية إن الأمور تسير على ما يرام في هذه الولايات.

وأضاف الوزير بأن الأمناء العامون يقومون بتسيير الولايات بالنيابة إلى غاية تعيين ولاة جدد من طرف رئيس الجمهورية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات عنابة، البليدة، وهران وتلمسان.