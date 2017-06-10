انطلاق عملية التصحيح في 24 جوان

نتائج البكالوريا في 15 جويلية المقبل

date 2017/06/19 views 828 comments 0
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icon-writer محمد.ل

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

قال المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، الإثنين، إن 98 بالمائة من المترشحين لشهادة البكالوريا 2017 اجتازوا الامتحان.

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وأوضح نجادي مسقم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن عدد الغيابات التي تمثل 2.07 بالمائة وسط المتمدرسين لم تؤثر على السير الحسن للعملية.

وكشف المتحدث أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون يوم الـ15 جويلية المقبل وأن عملية التصحيح ستنطلق يوم الأحد القادم الـ24 جوان الجاري.

أما بالنسبة لنتائج شهادة التعليم المتوسط فسيتم الإعلان عنها مبدئيا يوم الـ27 جوان مع إمكانية إعادة النظر في هذا التاريخ في حال تزامنه مع عيد الفطر المبارك.

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