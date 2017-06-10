قالت الشرطة البريطانية، إن حصيلة القتلى والمفقودين في حريق برج غرينفيل في لندن ارتفعت إلى 79 شخصاً.
وأكد قائد الشرطة ستيوارت كوندي هذا الرقم في بيان صدر، الاثنين، مضيفاً أنه مرشح للتغير.
وقد اجتاحت النيران البرج المكون من 24 طابقاً في شمال كنسنغتون غربي لندن، فجر 13 جوان الحالي.
وقال كوندي، إن العديد من العائلات المتضررة فقدت أكثر شخص، وإن الأولوية الآن هي للتعرف على الأشخاص الذين قضوا نحبهم في المبنى وإجلائهم من هناك.
وأشار إلى صعوبة التعرف على القتلى حالياً، مرجحاً أن "تستغرق العملية عدة أسابيع".
وقال "إن هذا وقت محزن جداً للعديد من العائلات، ويصعب وصف الدمار الذي أحدثه الحريق في البرج".
وتابع "لكن المهم هو إيجاد إجابات وتقديمها للأسر التي تأثرت بشكل مباشر".
وذكرت شرطة لندن، أن التحقيق سيكون "واسع النطاق"، وسيشمل بناء البرج، وعملية التجديد الأخيرة، وكيفية إدارته وصيانته، وتدابير السلامة من الحرائق.
كما قال كوندي: "أود أن أطمئن الجميع بأننا سنبحث الملف جيداً لنرى إن كانت الأمر يتعلق بجريمة ارتكبها أي فرد أو منظمة".
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ارتفاع القتلى المحتملين في حريق برج لندن إلى 79
بي بي سي - الشروق أونلاين
قالت الشرطة البريطانية، إن حصيلة القتلى والمفقودين في حريق برج غرينفيل في لندن ارتفعت إلى 79 شخصاً.
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وأكد قائد الشرطة ستيوارت كوندي هذا الرقم في بيان صدر، الاثنين، مضيفاً أنه مرشح للتغير.
وقد اجتاحت النيران البرج المكون من 24 طابقاً في شمال كنسنغتون غربي لندن، فجر 13 جوان الحالي.
وقال كوندي، إن العديد من العائلات المتضررة فقدت أكثر شخص، وإن الأولوية الآن هي للتعرف على الأشخاص الذين قضوا نحبهم في المبنى وإجلائهم من هناك.
وأشار إلى صعوبة التعرف على القتلى حالياً، مرجحاً أن "تستغرق العملية عدة أسابيع".
وقال "إن هذا وقت محزن جداً للعديد من العائلات، ويصعب وصف الدمار الذي أحدثه الحريق في البرج".
وتابع "لكن المهم هو إيجاد إجابات وتقديمها للأسر التي تأثرت بشكل مباشر".
وذكرت شرطة لندن، أن التحقيق سيكون "واسع النطاق"، وسيشمل بناء البرج، وعملية التجديد الأخيرة، وكيفية إدارته وصيانته، وتدابير السلامة من الحرائق.
كما قال كوندي: "أود أن أطمئن الجميع بأننا سنبحث الملف جيداً لنرى إن كانت الأمر يتعلق بجريمة ارتكبها أي فرد أو منظمة".