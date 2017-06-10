قالت مصادر عسكرية وقناة الجزيرة الفضائية، الاثنين، إن قوات تركية تشارك في تدريبات عسكرية مقررة منذ فترة طويلة في قطر، وذلك في أعقاب شقاق دبلوماسي بين الدوحة وأربع دول عربية أخرى.
وقالت قناة الجزيرة، إن القوات التركية وصلت إلى قطر، الأحد، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر عسكرية في المنطقة قولها، إن تركيا لم ترسل أي وحدات عسكرية جديدة إلى الدولة الخليجية لكن تشارك وحدة تركية موجودة بالفعل هناك في التدريبات.
وبثت القناة مقطعاً مصوراً على موقعها الإلكتروني لطابور من حاملات الجنود المدرعة تتحرك عبر الشوارع.
وأقر البرلمان التركي في السابع من جوان الجاري تشريعاً تم التعجيل بالتصديق عليه يتيح إرسال قوات إلى قاعدة عسكرية في قطر بعد يومين من قطع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.
ولتركيا قاعدة عسكرية في قطر تؤوي حالياً نحو 90 جندياً تركياً. وأنشأت تركيا هذه القاعدة، وهي أولى قواعدها في الشرق الأوسط، في إطار اتفاق أبرم عام 2014.
وقالت الجزيرة نقلاً عن وزارة الدفاع القطرية، إن القوات التركية أجرت أولى تدريباتها في قاعدة طارق بن زياد، الأحد، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تم التخطيط لها منذ وقت طويل.
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تدريبات عسكرية قطرية تركية في الدوحة
وكالات - الشروق أونلاين
قالت مصادر عسكرية وقناة الجزيرة الفضائية، الاثنين، إن قوات تركية تشارك في تدريبات عسكرية مقررة منذ فترة طويلة في قطر، وذلك في أعقاب شقاق دبلوماسي بين الدوحة وأربع دول عربية أخرى.
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وقالت قناة الجزيرة، إن القوات التركية وصلت إلى قطر، الأحد، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر عسكرية في المنطقة قولها، إن تركيا لم ترسل أي وحدات عسكرية جديدة إلى الدولة الخليجية لكن تشارك وحدة تركية موجودة بالفعل هناك في التدريبات.
وبثت القناة مقطعاً مصوراً على موقعها الإلكتروني لطابور من حاملات الجنود المدرعة تتحرك عبر الشوارع.
وأقر البرلمان التركي في السابع من جوان الجاري تشريعاً تم التعجيل بالتصديق عليه يتيح إرسال قوات إلى قاعدة عسكرية في قطر بعد يومين من قطع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.
ولتركيا قاعدة عسكرية في قطر تؤوي حالياً نحو 90 جندياً تركياً. وأنشأت تركيا هذه القاعدة، وهي أولى قواعدها في الشرق الأوسط، في إطار اتفاق أبرم عام 2014.
وقالت الجزيرة نقلاً عن وزارة الدفاع القطرية، إن القوات التركية أجرت أولى تدريباتها في قاعدة طارق بن زياد، الأحد، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تم التخطيط لها منذ وقت طويل.