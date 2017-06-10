أعلن وزير الداخلية نور الين بدوي الاثنين، أن الحكومة لا تمانع في تشغيل اللاجئين الأفارقة في المهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة.
وأكد بدوي في تصريحات على هامش زيارة لولاية تيبازة "إمكانية تشغيل الرعايا الذين يزاولون أعمالا في ورشات للبناء طالما
أن الجزائر بحاجة لليد العاملة في بعض المجالات".
وأضاف أن السلطات "شرعت في إعداد بطاقية وطنية لإحصائهم وتحديد وضعيتهم بدقة".
وتشهد عدة ورشات للبناء وحتى مستثمرات فلاحية تشغيل لاجئين من دول إفريقية، بسبب نقص اليد العاملة الجزائرية، لكن كثيرا ما سجلت تجاوزات بحق هؤلاء المهاجرين، كعدم التأمين وحتى حرمانهم من المقابل المادي وتهديدهم بسبب إقامتهم غير الشرعية.
ووفق بدوي فإن المهاجرين الأفارقة الذين تعيش بلدانهم أزمات مرحب بهم في الجزائر، ومن حق حقهم الحصول على تكفل صحي في رده على تساؤلات حول انتشار عدد كبير منهم في عدة مدن.
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بدوي يؤكد أن الجزائر بحاجة إليهم
الحكومة ترخص لتشغيل المهاجرين الأفارقة
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن وزير الداخلية نور الين بدوي الاثنين، أن الحكومة لا تمانع في تشغيل اللاجئين الأفارقة في المهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة.
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وأكد بدوي في تصريحات على هامش زيارة لولاية تيبازة "إمكانية تشغيل الرعايا الذين يزاولون أعمالا في ورشات للبناء طالما
أن الجزائر بحاجة لليد العاملة في بعض المجالات".
وأضاف أن السلطات "شرعت في إعداد بطاقية وطنية لإحصائهم وتحديد وضعيتهم بدقة".
وتشهد عدة ورشات للبناء وحتى مستثمرات فلاحية تشغيل لاجئين من دول إفريقية، بسبب نقص اليد العاملة الجزائرية، لكن كثيرا ما سجلت تجاوزات بحق هؤلاء المهاجرين، كعدم التأمين وحتى حرمانهم من المقابل المادي وتهديدهم بسبب إقامتهم غير الشرعية.
ووفق بدوي فإن المهاجرين الأفارقة الذين تعيش بلدانهم أزمات مرحب بهم في الجزائر، ومن حق حقهم الحصول على تكفل صحي في رده على تساؤلات حول انتشار عدد كبير منهم في عدة مدن.