التقطها له في وضعية خطيرة بباب الزوار سنتان سجنا لصاحب صور الطفل "المخيفة" بفايسبوك

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الاثنين، حكما بسنتين سجنا نافذة بحق شخص التقط صورا لطفل في وضعية خطيرة بإحدى عمارات بلدية باب الزوار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مديرية الأمن الولائي بالعاصمة ألقت القبض، الأحد، على المتهم بعد تحديد هويته من خلال منشوره على موقع فايسبوك.

وكان هذا الشخص نشر قبل أيام صورة لطفل وهو من أقاربه، وقد صوره في وضعية خطيرة بإحدى عمارات بلدية باب الزوار، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بغية الحصول على أكبر عدد من الإعجابات وفق منشر أرفقه بالصورة.