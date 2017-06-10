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التقطها له في وضعية خطيرة بباب الزوار
سنتان سجنا لصاحب صور الطفل "المخيفة" بفايسبوك
أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الاثنين، حكما بسنتين سجنا نافذة بحق شخص التقط صورا لطفل في وضعية خطيرة بإحدى عمارات بلدية باب الزوار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مديرية الأمن الولائي بالعاصمة ألقت القبض، الأحد، على المتهم بعد تحديد هويته من خلال منشوره على موقع فايسبوك.
وكان هذا الشخص نشر قبل أيام صورة لطفل وهو من أقاربه، وقد صوره في وضعية خطيرة بإحدى عمارات بلدية باب الزوار، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بغية الحصول على أكبر عدد من الإعجابات وفق منشر أرفقه بالصورة.
Med-dz2017/06/19 على 17:481
سوف تشبع اعجابا داخل السجن و ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .
مجبر على التعليق - بعد القراءة2017/06/19 على 17:512
رب يهدينا برك، ملائكة كيما هذا قاعد يلعب بيه، سبحان الله القلوب راحت ماتت
نرجوا ان لا تحسب هذه الصورة السلبية خارجيا على الشعب الجزائري
حسبنا الله و نعم الوكيل
العباسي - الجزائر ارض الل2017/06/19 على 17:523
قليل فيه والله ناس تخسر الملايين في الادويه باش تجيب ولد وناس يغامرو بهم والله لوعندنا مثل اوروبا Enfant en danger و جمعيات و الجيران ادا سمعو اطفال يضربون يعلمو الشرطه نصف الجزائريين يدخلون السجن و يحرمون من اطفالهم
bouzid - algerie2017/06/19 على 18:084
ce qu il fait est inacceptable bien sure mais a le condamner a deux ans de prison ferme c est du spectacle judiciaire
bouzid - algerie2017/06/19 على 18:115
Comme le spectacle qu il a voulu faire sur facebook
benchikh - Algérie2017/06/19 على 18:456
هذه ماسي هذا العالم الثالث عاش حياته في احلام اليقظة يتمنى وهو غير مقتنع ثم يرميها وليس الخبزة عن هذا الطفل ببعيد .