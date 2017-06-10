جزائري بين جرحى الهجوم على مسجد بلندن

date 2017/06/19 views 1551 comments 0
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icon-writer واج

توجد ضحية جزائرية من بين الجرحى ضحايا الاعتداء الارهابي الذي ارتكب ليلة الأحد قرب مسجد فينسبري بارك بلندن حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

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واوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوأج أنه "استنادا  لمعلومات استقتها قنصليتنا بلندن  توجد رعية جزائرية من بين الجرحى ضحايا الاعتداء الارهابي الذي ارتكب ليلة امس الاحد 18 جوان قرب مسجد فينسبري  بارك بلندن  مضيفا أن "الضحية المسجلة لدى قنصليتنا تم نقلها الى المستشفى في  حالة حرجة".

وطمأن  بن علي شريف أن "حياة الضحية ليست في خطر" مشيرا الى ان  "قنصلنا بلندن قام اليوم بزيارتها".

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