أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بوضع أربعة أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، من بينهم إمرأتين ماكثتين في البيت وصاحب مقهى للأنترنيت، تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والإشتباه في تورطهم في محاولة تسريب أسئلة مواضيع بكالوريا دورة جوان 2017، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
المشتبه فيهم تم توقيفهم بحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قالمة، من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تسجيلها لبعض التجاوزات على صفحات الفايسبوك للمشتبه فيهم، والذين قاموا بوضع إعجابهم على أسئلة البكالوريا ومشاركتها لبعض الأصدقاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم تباعا وفي مناطق مختلفة من إقليم الولاية، وحجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وهواتف نقالة، بعد تحريات دقيقة وتحقيقات معمقّة وتتبع لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال الولوج لصفحات مغلوطة خاصة بشهادة البكالوريا، منها صفحة بكالوريا 2017 وصفحة أخرى بعنوان تسريبات بكالوريا 2017، ومشاركتهم المواضيع المنشورة فيها، من بينها بعض أسئلة وأجوبة البكالوريا.
وذكرت مصادر متطابقة أن المشتبه فيهم الأربعة لا تربطهم أي علاقة ببعضهم البعض، وينحدرون من مناطق مختلفة من ولاية قالمة، ويخضعون للتحقيق القضائي بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في الأيام القادمة، وكشف هوية المتورطين في وضع الأسلئة والأجوبة على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي فبل الإعجاب بها أو مشاركتها من طرف المشتبه فيهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1قتيلان وستة جرحى وتخريب تسع مركبات ومنزل بقسنطينة
2غوّاصون ينتشلون "أعمال سحر" من أعماق البحر بوهران
3حبس صاحب مقهى أنترنت والرقابة لفتيات شاركن بالغش في البكالوريا بباتنة
4عمال حديقة الوئام المدني ببن عكنون يطالبون بتدخل الوزير
5الحاجة ربيعة.. تطمح إلى نيل البكالوريا لدراسة الشريعة في الجامعة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
الفيديو
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
بينهم سيدتان ماكثتان بالبيت
الرقابة القضائية لناشري أسئلة البكالوريا على "فايس بوك" بقالمة
نادية طلحي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بوضع أربعة أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، من بينهم إمرأتين ماكثتين في البيت وصاحب مقهى للأنترنيت، تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والإشتباه في تورطهم في محاولة تسريب أسئلة مواضيع بكالوريا دورة جوان 2017، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
تغطيات ذات صلة
الرقابة القضائية لناشري أسئلة البكالوريا على "فايس بوك" بقالمة
انهيارات للمساكن وتسربات للمياه في عين صالح
تراجع رهيب لتجارة ملابس العيد بحاسي مسعود
وزير الداخلية يطلب إعادة مير تيميمون إلى منصبه
ورشات مشلولة وهروب جماعي للعمال بالجنوب
المشتبه فيهم تم توقيفهم بحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية قالمة، من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تسجيلها لبعض التجاوزات على صفحات الفايسبوك للمشتبه فيهم، والذين قاموا بوضع إعجابهم على أسئلة البكالوريا ومشاركتها لبعض الأصدقاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم تباعا وفي مناطق مختلفة من إقليم الولاية، وحجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وهواتف نقالة، بعد تحريات دقيقة وتحقيقات معمقّة وتتبع لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال الولوج لصفحات مغلوطة خاصة بشهادة البكالوريا، منها صفحة بكالوريا 2017 وصفحة أخرى بعنوان تسريبات بكالوريا 2017، ومشاركتهم المواضيع المنشورة فيها، من بينها بعض أسئلة وأجوبة البكالوريا.
وذكرت مصادر متطابقة أن المشتبه فيهم الأربعة لا تربطهم أي علاقة ببعضهم البعض، وينحدرون من مناطق مختلفة من ولاية قالمة، ويخضعون للتحقيق القضائي بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في الأيام القادمة، وكشف هوية المتورطين في وضع الأسلئة والأجوبة على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي فبل الإعجاب بها أو مشاركتها من طرف المشتبه فيهم.