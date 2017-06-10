كهل بسطيف يقتل آخر بالرصاص بسبب قطعة أرض

لقي رب عائلة حتفه ببلدية بيضاء برج، شرق ولاية سطيف، الأحد، إثر إصابته بطلقة نارية وجهها إليه جاره الذي دخل معه في خلاف.

الضحية يدعى "ب. ح"، يبلغ من العمر 48 سنة، أب لأربعة أطفال، يقطن في منطقة ريفية تعرف باسم أولاد حجيجو، التي يقتات أغلبية سكانها من النشاط الفلاحي، وكانت الأرض سببا في خلاف حاد بين الضحية والمتهم، وسبق لهما أن تصادما في أكثر من مناسبة لترسيم الحدود، ليبلغ النزاع أوجه في هذا الشهر الفضيل، حيث كان الضحية يسير على متن سيارته التجارية فلحق به جاره حاملا معه بندقية صيد وقام بتوقيفه ليدخل معه في تلاسن ولم يتردد بعدها في تصويب بندقيته ناحية الضحية وإطلاق النار، وكانت طلقة واحدة كافية لوضع حد لحياة الضحية الذي ظلت جثته مرمية بالقرب من سيارته إلى أن اكتشفه سكان المنطقة. وفور تدخل رجال الدرك، تم على الفور إلقاء القبض على المتهم الذي أودع الحبس في انتظار محاكمته لاحقا.