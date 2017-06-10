عودة حركة السير العادية للخطوط الطويلة "سنتياف" تعلن عن برنامج خاص للرحلات أيام عيد الفطر

أعدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية "سنتياف" برنامجا خاصا لرحلات الخطوط الطويلة تحسبا لمناسبة عيد الفطر المبارك، في الفترة الممتدة من الخميس 22 إلى 25 جوان، والتي ستشهد عودة حركة السير العادية لقطارات الخطوط الطويلة المبرمجة مع تدعيم في عدد العربات.

وبرمجت "سنتياف" حسب بيانها، الإثنين، أربع رحلات تربط محطة آغا بالعاصمة بمحطة وهران، رحلتان تنطلقان على 6 سا 10دقائق و12سا 30 دقيقة بالنسبة لصنف الرحلات العادية، فيما برمجت رحلتان في صنف قطار الرفاهية على 8 سا و15 سا، ونفس الأمر بالنسبة للمسافرين القادمين من محطة وهران نحو العاصمة، فرحلتا صنف عادي على الساعة 6سا 25 و 12سا 30، أما صنف الرفاهية على 8 سا و15 سا.

أما بالنسبة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة وقسنطينة، برمجت "سنتياف" رحلتين ذهابا إيابا، على أن يكون الانطلاق من العاصمة على 7 سا 25 دقيقة ومن قسنطينة على 6 سا 40 دقيقة، أما خط الجزائر - عنابة فقد تم برمجة رحلتين صنف عادي ذهابا وايابا وهو نفس الأمر بالنسبة لخط وهران - بشار.

كما أعلمت المؤسسة أنه ابتداء من يوم الاثنين 26 جوان ستعود المواقيت المألوفة للقطارات الليلية للخطوط الطويلة.