ناشدوا تدخل الوزيرة للترخيص لهم بالمشاركة أخطاء "تقنية" تحرم مساعدي مديرين من الترقية

ناشد نواب مديرين وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التدخل لإنصافهم، بالترخيص لهم بالمشاركة في مسابقة الترقية في رتبة "مدير مدرسة" التي ستنظم في الـ29 جوان الجاري، خاصة بعدما رفضت مديريات التربية قبول ملفاتهم، بحجة عدم بلوغهم سنتين خبرة مهنية، جراء أخطاء "تقنية" وقعت فيها مصالح المستخدمين.

وصرح نواب مديرين، التقتهم "الشروق"، بأن أخطاء "تقنية" وقعت فيها مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بسبب تماطلها في إنجاز مختلف العمليات، ستحرمهم من المشاركة في مسابقة الترقية في رتبة "مدير" التي ستبرمجها الوزارة بتاريخ 29 جوان الجاري، على اعتبار أن احتساب الأقدمية لفائدتهم قد تم بناء على تأشيرة المراقب المالي المؤرخة في 30 ديسمبر 2015، وليس على أساس محضر النجاح المؤرخ في الـ29 جويلية 2015، حينها، فإنه لا يمكنهم بلوغ سنتين خبرة مهنية، تأهلهم للترقية، الأمر الذي سيرهن مشاركتهم.

وناشد نواب مساعدي مديرين التدخل المستعجل للمسؤولة الأولى عن القطاع، لإنصافهم، من خلال إصدار "رخصة استثنائية" تسمح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني المقبل، على اعتبار أن الخطأ ليس خطأهم من جهة ومن جهة ثانية، فغالبيتهم تتوفر فيه شروط الترقية، لا سيما أنهم يتمتعون بخبرة مهنية تصل إلى 17 سنة خدمة فعلية، مؤكدين في ذات السياق أنه ليس من المنطق حرمان هذه الفئة من الترقية في حين إن معظم المدارس الابتدائية تعاني عجزا كبير في "المديرين".