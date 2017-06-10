جرّها إلى بيت مهجور بعد خروج زوجها للصلاة مجهول يقتل سيّدة خلال صلاة التراويح بالبويرة

اهتزت قرية الزمالة التابعة لبلدية الريدان أقصى جنوب البويرة، ليلة الاثنين، على وقع جريمة قتل وحشية راحت ضحيتها امرأة في العشرينيات من عمرها، أم لبنت في عامها الأول، حيث تم اكتشاف جثتها المخضبة بالدماء من طرف أفراد عائلتها بعد صلاة التراويح، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني مشتبها فيه تتطابق عليه بعض القرائن المكتشفة في مسرح الجريمة.

واستنادا إلى روايات متطابقة من القرية، فإن الجريمة تم تنفيذها أثناء صلاة العشاء، حيث استغل المجرم خروج زوج الضحية (ز. م) من المنزل المعزول قليلا عن التجمع السكاني لأداء صلاة التراويح لتنفيذ جريمته، حيث استعمل آلة حادة تستخدم في البناء في قتل الضحية التي تم اكتشاف جثتها من طرف شقيقة الزوج، فقد صادفت في البداية بركة من الدماء في فناء المنزل قبل أن تتبع آثار تلك الدماء وتعثر على الجثة في منزل مجاور غير مكتمل.

ويعتقد أن الجاني المفترض قد نفذ جريمته بالمنزل الأول قبل أن يقوم بسحب الجثة إلى المنزل الثاني البعيد بنحو 50 مترا حسب ما رواه الشهود، في محاولة منه لطمس جريمته، إلا أن التحرك المباشر والسريع لمصالح الدرك الوطني التي حضرت بعد تبليغها إلى مسرح الجريمة ومعاينتها لها، مكن من توقيف مشتبه فيه وهو أحد سكان القرية في منتصف العشرينيات من عمره، وذلك بعد مطابقة بعض القرائن المكتشفة في مسرح الجريمة له، على غرار وسيلة الجريمة وحذائه، في انتظار استكمال التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني معه والوصول إلى الفاعل الحقيقي وتفاصيل الجريمة التي هزت المنطقة لثاني مرة في ظرف أسبوع.