لم يمنع الصيام العديد من المصطافين من قضاء عطلتهم على رمال الشواطئ الذهبية، ففي الوقت الذي غادرته العائلات في النهار، وجد عنصر الذكور من قلة الزحمة فرصة للاسترخاء لقضاء يوم كان سيكون شاقا إن التزموا السرير، أو هموا في الشوارع، ليجعلوا منها الملاذ الوحيد، منهم من فضل السباحة بحذر، ومنهم من أخذ مكانا له على الرمال يستمتع بزرقة البحر تحت أشعة الشمس الحارقة.
ويعد شاطئ زيڤواط في بجاية أحد الشواطئ المفضلة لدى الشباب الصائم، حيث يهرع عدد منهم إليه منذ الساعات الأولى للفجر، وبعد قضاء ليلة كاملة من السهر في المقاهي والأماكن العمومية، يأخذون مكانا فيه للخلود إلى النوم تحت صخور الطبيعة الساحرة، ليستيقظوا على نسيم البحر وصوت الأمواج المتضاربة.
وعادة ما ينصب هؤلاء خيامهم أو المظلات الواقية من الشمس في حدود الساعة منتصف النهار فما فوق، حيث يشرع عدد منهم في السباحة أو الصيد، بينما يفضل آخرون المكوث على الصخور خشية دخول المياه إلى أفواههم، ليعودوا أدراجهم إلى منازلهم بساعتين قبل غروب الشمس.
نفس الأجواء يعيشها شاطئ تيشي الذي يعد الأكثر إقبالا للمصطافين، حسب المديرية الولائية للحماية المدنية، مع ميزة وحيدة تكمن في أن التردد على الأخير لا يكون في النهار فحسب، إنما في الليل أيضا، حيث يهرع إليه المصطافون للهرب من صخب المدينة السياحية بعد الإفطار وسط الجو المنعش، يلجأ عدد منهم للسباحة دون مخاطرة في ظل غياب أعوان الحماية المدنية، بينما يتجول البعض الآخر على أطرافه دون مغامرة، يستمتع أثناءها بالمناظر الخلابة التي تبعثها أنوار مصابيح الضفة المقابلة المتمثلة في ميناء ومدينة بجاية، إضافة إلى قمة ڤورايا، التي تبدو، حسب تعبير أحد المصطافين القادمين من ولاية سطيف والذي قضى ليلته في تيشي، "كأنها خط ناري يحاصر مدينة بأكملها، ليقدمها على أنها شمعة حقيقية مثلما أطلق عليها الفرنسيون"، ما يبرر على حد محدثنا تسميتها بـ "بوجي"، مسترسلا "إنها شمعة حقيقية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1"رنة برنة" لتأدية صلاة الفجر وقيام الليل!
2إنزال على الشواطئ بسبب ارتفاع الحرارة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
محمد الهادي الحسني
"القرآن كم هو أفضل"
جمال لعلامي
صناعة "السماطة"!
محمد حمادي
"كي تكُونوا لِمَن خلفَكم آيةً"؟!
محمد الهادي الحسني
فضل الزيتونة والأزهر
الفيديو
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
بجاية تستقبل رقما قياسيا من المصطافين في رمضان
إنزال على الشواطئ بسبب ارتفاع الحرارة
توفيق. ب
لم يمنع الصيام العديد من المصطافين من قضاء عطلتهم على رمال الشواطئ الذهبية، ففي الوقت الذي غادرته العائلات في النهار، وجد عنصر الذكور من قلة الزحمة فرصة للاسترخاء لقضاء يوم كان سيكون شاقا إن التزموا السرير، أو هموا في الشوارع، ليجعلوا منها الملاذ الوحيد، منهم من فضل السباحة بحذر، ومنهم من أخذ مكانا له على الرمال يستمتع بزرقة البحر تحت أشعة الشمس الحارقة.
تغطيات ذات صلة
"رنة برنة" لتأدية صلاة الفجر وقيام الليل!
لا نريد الطعام ولا الكلام.. نريد أبناءنا (!)
عائلات تبيع مجوهراتها لتسديد مصاريف رمضان والعيد
تجار يحوّلون الملابس الصينية إلى "سلعة أوروبا"
سهرات "الشطيح والرديح" في عزّ رمضان ودعوات لمقاطعتها بالبليدة
ويعد شاطئ زيڤواط في بجاية أحد الشواطئ المفضلة لدى الشباب الصائم، حيث يهرع عدد منهم إليه منذ الساعات الأولى للفجر، وبعد قضاء ليلة كاملة من السهر في المقاهي والأماكن العمومية، يأخذون مكانا فيه للخلود إلى النوم تحت صخور الطبيعة الساحرة، ليستيقظوا على نسيم البحر وصوت الأمواج المتضاربة.
وعادة ما ينصب هؤلاء خيامهم أو المظلات الواقية من الشمس في حدود الساعة منتصف النهار فما فوق، حيث يشرع عدد منهم في السباحة أو الصيد، بينما يفضل آخرون المكوث على الصخور خشية دخول المياه إلى أفواههم، ليعودوا أدراجهم إلى منازلهم بساعتين قبل غروب الشمس.
نفس الأجواء يعيشها شاطئ تيشي الذي يعد الأكثر إقبالا للمصطافين، حسب المديرية الولائية للحماية المدنية، مع ميزة وحيدة تكمن في أن التردد على الأخير لا يكون في النهار فحسب، إنما في الليل أيضا، حيث يهرع إليه المصطافون للهرب من صخب المدينة السياحية بعد الإفطار وسط الجو المنعش، يلجأ عدد منهم للسباحة دون مخاطرة في ظل غياب أعوان الحماية المدنية، بينما يتجول البعض الآخر على أطرافه دون مغامرة، يستمتع أثناءها بالمناظر الخلابة التي تبعثها أنوار مصابيح الضفة المقابلة المتمثلة في ميناء ومدينة بجاية، إضافة إلى قمة ڤورايا، التي تبدو، حسب تعبير أحد المصطافين القادمين من ولاية سطيف والذي قضى ليلته في تيشي، "كأنها خط ناري يحاصر مدينة بأكملها، ليقدمها على أنها شمعة حقيقية مثلما أطلق عليها الفرنسيون"، ما يبرر على حد محدثنا تسميتها بـ "بوجي"، مسترسلا "إنها شمعة حقيقية".