حسب احصائيات "ميديا سورفاي" "الشروق تي في" سلطانة على القنوات الجزائرية للأسبوع الثالث من رمضان!

كما كان متوقعا، حافظت قناة "الشروق تي في" على صدارتها للقنوات التلفزيونية الوطنية الأكثر مشاهدة في الأسبوع الثالث من رمضان، وذلك بفضل السلسلة الكوميدية الناجحة "عاشور العاشر 2" التي استطاعت أن تسحر أعين ملايين المشاهدين في فترة "البرايم تايم"، تزامنا ارتفاع جرعة الدراما في حلقاتها الأخيرة.

ووفقا لإحصائيات معهد "ميديا سورفاي" حول نسب المشاهدة للقنوات يومي 12 و13 جوان الجاري، فقد حصدت "الشروق تي في" أعلى نسبة متابعة بـ18.60 بالمائة.

وجاءت "الشروق تي في" في المرتبة الأولى من حيث نسب المتابعة في وقت الذروة من الساعة 20 إلى 22:00 ليلا، بـ 41 بالمائة، فيما تربع "عاشور العاشر 2 ” على عرش البرامج الأكثر مشاهدة، في "البرايم تايم"، بنسبة تجاوزت 50 بالمائة يوم 12 جوان، يليه "ناس السّطح" بـ 40 بالمائة.