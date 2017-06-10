بلغت ميزانية الموسم الثاني من مسلسل "عاشور العاشر" الذي عرض حصريا على قناة "الشروق تي في"، حسب مصادرنا، 20 مليار سنتيم كأضخم إنتاج تلفزيوني جزائري خلال شهر رمضان، من إنتاج شركة "برود آرت" وإخراج جعفر قاسم.
وصوّرت جميع حلقات "عاشور العاشر 2" في المدينة السينمائية "لطرش" في براكة الساحل بتونس، في ديكور المنتج التونسي طارق بن عمار مقارنة بالموسم الأول الذي صوّرت فيه مشاهد بالجزائر العاصمة.
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20 مليار سنتيم.. ميزانية "عاشور العاشر 2"!
حسام. ف
بلغت ميزانية الموسم الثاني من مسلسل "عاشور العاشر" الذي عرض حصريا على قناة "الشروق تي في"، حسب مصادرنا، 20 مليار سنتيم كأضخم إنتاج تلفزيوني جزائري خلال شهر رمضان، من إنتاج شركة "برود آرت" وإخراج جعفر قاسم.
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وصوّرت جميع حلقات "عاشور العاشر 2" في المدينة السينمائية "لطرش" في براكة الساحل بتونس، في ديكور المنتج التونسي طارق بن عمار مقارنة بالموسم الأول الذي صوّرت فيه مشاهد بالجزائر العاصمة.