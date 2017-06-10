محمد خساني لـ"الشروق": أنا هو "رجلاوي" لكن..!

كشف محمد خساني نجم البرنامج الكوميدي "ناس السطح" أنه كان من المقرر انضمامه لأسرة "عاشور العاشر"، غير أن الأقدار شاءت عكس ذلك، وتم فسخ العقد في آخر لحظة لأسباب تتعلق بما قال إنه "ارتباطات كثيرة مع برامج أخرى".

حيث ذكر في هذا الصدد "سعدت منذ الوهلة التي اتصل بي المخرج جعفر قاسم، للمشاركة في الجزء الثاني لمسلسل عاشور العاشر، وقد اتفقنا على كل شيء ما عدا شرط واحد أخل بالعقد، ويتعلق باشتراطي أن أغادر نحو الجزائر نهاية كل أسبوع لتصوير الأعمال التي كنت قد وافقت عليها، على غرار مسلسل "الخاوة"، والحصة الهزلية "أنا وإياك"، لكن رفض المخرج شرطي حال دون استكمال الإجراءات". وأضاف خساني: "جعفر قاسم اقترح عليّ دور رجلاوي، لتكوين ثنائي قوي مع الممثل صالح أوقروت، لكن كل شيء بالمكتوب" ختم كلامه .