آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
-
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
-
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
-
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
-
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
-
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
-
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
-
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
-
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
-
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
محمد خساني لـ"الشروق":
أنا هو "رجلاوي" لكن..!
كشف محمد خساني نجم البرنامج الكوميدي "ناس السطح" أنه كان من المقرر انضمامه لأسرة "عاشور العاشر"، غير أن الأقدار شاءت عكس ذلك، وتم فسخ العقد في آخر لحظة لأسباب تتعلق بما قال إنه "ارتباطات كثيرة مع برامج أخرى".
حيث ذكر في هذا الصدد "سعدت منذ الوهلة التي اتصل بي المخرج جعفر قاسم، للمشاركة في الجزء الثاني لمسلسل عاشور العاشر، وقد اتفقنا على كل شيء ما عدا شرط واحد أخل بالعقد، ويتعلق باشتراطي أن أغادر نحو الجزائر نهاية كل أسبوع لتصوير الأعمال التي كنت قد وافقت عليها، على غرار مسلسل "الخاوة"، والحصة الهزلية "أنا وإياك"، لكن رفض المخرج شرطي حال دون استكمال الإجراءات". وأضاف خساني: "جعفر قاسم اقترح عليّ دور رجلاوي، لتكوين ثنائي قوي مع الممثل صالح أوقروت، لكن كل شيء بالمكتوب" ختم كلامه .
MED MEZIANE - MOSTAGANEM2017/06/20 على 00:421
HEUREUSEMENT QUE TU N AS PAS PARTICIPE TA PARTICIPATION AURAIT DONNE UN SENTIMENT DE DÉGOÛT CAR ACHOUR EL ACHIR EST FAIT POUR QU IL SOIT REGARDE EN FAMILLE TES RÔLES TON COMPORTEMENT TES MANIÉRÉS TES TENUES VESTIMENTAIRES TES DANSES NE SONT PAS LES BIENS VENUS ET BIEN REGARDE CHEZ LA FAMILLE ALGÉRIENNE ALORS UN CONSEIL POUR Mr DJAFAR KACEM ÉVITE CE TYPE DANS TES PRODUCTIONS UN SONDAGE AUPRÈS DES FAMILLES ALGÉRIENNES VOUS CONFIRMERA CE CONSTAT IL YA DANS L ORANIE BEAUCOUP DE TALENTS AUT