فيما يبقى عدد من أفراد عائلته في المستشفى وفاة الشيخ الدكتور أحمد باي بتسمم غذائي في الوادي

كشفت مصادر عليمة لـ "الشروق" أن الشيخ الدكتور أحمد باي توفي الأحد، تحت تأثير تسمم غذائي يكون قد تعرض له مع جميع أفراد عائلته القاطنة بمدينة الوادي، وتجهل إلى حد الآن المادة الغذائية التي سببت التسمم الغذائي.

وحسب ما أوضحت مصادر قريبة من عائلة الشيخ الراحل الذي يعد واحدا من أشهر علماء منطقة وادي سوف ويعمل أستاذا في جامعة الوادي وإماما خطيبا في مساجد المدينة، فإن آلاما عانى منها خاصة في البطن، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في ساعة متقدمة من صباح أمس الأول، فيما لا يزال عدد من أبنائه يرقد في مستشفى الاستعجالات بحي 08 ماي 1945 بمدينة الوادي، وتم الشروع في فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لكشف الأسباب التي أدت إلى التسمم الغذائي الذي ذهب ضحيته الشيخ باي.

يذكر أن ولاية الوادي تشهد، منذ مطلع هذه السنة، ارتفاعا مضطردا في حالات التسمم الغذائي تجاوز عددها 500 حالة، وذلك منذ مطلع السنة الجارية، وكانت قد أودت في شهر ماي المنقضي بحياة فتى في 12 سنة من عمره، بعد تناول هذا الأخير دجاجا غير صالح للاستهلاك.

ووري جثمان الشيخ الدكتور أحمد باي الثرى صباح أمس في مقبرة حي الشط بمدينة الوادي، وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، بحكم الصيت الكبير الذي يحظى به الشيخ خاصة بين طلبة الجامعة وكل سكان الولاية الذين يشهدون له بدماثة أخلاقة وورعه وتقواه وتصدره مشهد الصحوة الإسلامية في المنطقة.