لقي، "م.ع" في العقد السادس من العمر حتفه نتيجة سكتة قلبية داخل مسجد كائن مقره ببلدية الراقوبة بولاية سوق أهراس وقت الإفطار من الأحد.
وحسب شهود عيان فقد تناول الضحية قطعة من الزلابية قبل أن يسقط مباشرة وهو يستعد لأداء صلاة المغرب، أين تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى هواري بومدين بسدراته، فيما أكد الفريق الطبي المناوب أنه فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية. للإشارة أن شقيق الضحية لقي حتفه منذ حوالي شهر بعد أن شرب كمية معتبرة من الأسيد بدل المياه بالخطأ وهو في طريقه لشراء بعض مستلزمات حفل زواج ابنه الذي كان من المقرر إقامته بعد عيد الفطر المبارك، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.
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وفاة مصل داخل المسجد بسوق أهراس
صبرينة ذيب
لقي، "م.ع" في العقد السادس من العمر حتفه نتيجة سكتة قلبية داخل مسجد كائن مقره ببلدية الراقوبة بولاية سوق أهراس وقت الإفطار من الأحد.
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وحسب شهود عيان فقد تناول الضحية قطعة من الزلابية قبل أن يسقط مباشرة وهو يستعد لأداء صلاة المغرب، أين تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى هواري بومدين بسدراته، فيما أكد الفريق الطبي المناوب أنه فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية. للإشارة أن شقيق الضحية لقي حتفه منذ حوالي شهر بعد أن شرب كمية معتبرة من الأسيد بدل المياه بالخطأ وهو في طريقه لشراء بعض مستلزمات حفل زواج ابنه الذي كان من المقرر إقامته بعد عيد الفطر المبارك، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.