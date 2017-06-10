الشجارات والاستفزازات من الأسباب الرئيسية توقيف 19 "متورّطا" في 11 جريمة قتل خلال شهر واحد

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة، خلال شهر ماي المنصرم، من فك لغز 11 قضية جنائية، تم على إثرها إيقاف وتقديم 19 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن أنه "بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة الشهر الماضي، من فك لغز 11 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على مستوى التراب الوطني والتي ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 19 شخص أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 11 فاعلا رئيسيا و8 شركاء".

كما تمكنت قوات الشرطة القضائية من معالجة وفك خيوط 4 جرائم متعلقة بالقتل العمدي أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متورطين قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، كما تم تسجيل ومعالجة 7 قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة أسفرت التحريات بشأنها على توقيف 9 متورطين وتقديمهم أمام العدالة. وتعد الشجارات والاستفزازات من بين الأسباب الرئيسية المؤدية لارتكاب جرائم القتل العمدي، حيث سجلت لوحدها 6 حالات.