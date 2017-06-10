استهلكت وزارة التربية 50 مليار سنتيم، لاقتناء أجهزة أمنية من كاميرات مراقبة وتسجيل، وأجهزة تشويش، ومولدات كهربائية، وأجهزة الكشف عن المعادن، لإحباط أي محاولة غش أو تسريب في البكالوريا، فضلا عن الكلفة المتعلقة بتعويض المؤطرين.
علمت "الشروق" بأن وزارة التربية رصدت ما قيمته 50 مليار سنتيم، رغم إجراءات التقشف المعتمدة منذ 3 سنوات، وذلك لتجهيز مراكز إجراء امتحانات البكاوريا، التي بلغ عددها 2518 مركز، تم تجهيز كل مركز بكاميرا واحدة للمراقبة تم تنصيبها بمكتب رئيس المركز، جهاز للكشف عن المعادن، الذي استخدم في تفتيش المترشحين، ومنع إدخال الهواتف النقالة الذكية ومختلف أجهزة الاتصال الذكية من "بلوتوث"، ساعات ذكية وأقلام ذكية، إلى جانب توفير "مولد كهربائي" يعمل بالبنزين يتم اللجوء إليه في طبع المواضيع في حال تسجيل تسريبات للمواضيع. دون احتساب باقي التكاليف التي تم صرفها على إطعام المؤطرين، خاصة من الملاحظين الذين يتم استقدامهم من خارج الولايات، إلى جانب التعويضات التي ستمنح للمسخرين في الامتحان من إداريين وأساتذة حراس وأساتذة مصححين وعمال مهنيين.
الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جندت 600 ألف موظف، ما يعادل نسبة 95 بالمائة، من مجموع موظفي القطاع، لتأطير أزيد من 761 ألف مترشح على المستوى الوطني، بغية إنجاح امتحان شهادة البكالوريا، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي تم اعتمادها أبرزها تأمين المواقع الإلكترونية ووضعها تحت رقابة وأعين المصالح الأمنية المختصة، بناء على مخطط "وقائي"، صادقت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن بالقبة الجزائر، وتقليص عدد المراكز التي تحفظ بها مواضيع الامتحان.
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كاميرات وأجهزة كشف المعادن و600 ألف موظف
50 مليارا لتأمين البكالوريا من الغش والتسريبات
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
استهلكت وزارة التربية 50 مليار سنتيم، لاقتناء أجهزة أمنية من كاميرات مراقبة وتسجيل، وأجهزة تشويش، ومولدات كهربائية، وأجهزة الكشف عن المعادن، لإحباط أي محاولة غش أو تسريب في البكالوريا، فضلا عن الكلفة المتعلقة بتعويض المؤطرين.
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50 مليارا لتأمين البكالوريا من الغش والتسريبات
علمت "الشروق" بأن وزارة التربية رصدت ما قيمته 50 مليار سنتيم، رغم إجراءات التقشف المعتمدة منذ 3 سنوات، وذلك لتجهيز مراكز إجراء امتحانات البكاوريا، التي بلغ عددها 2518 مركز، تم تجهيز كل مركز بكاميرا واحدة للمراقبة تم تنصيبها بمكتب رئيس المركز، جهاز للكشف عن المعادن، الذي استخدم في تفتيش المترشحين، ومنع إدخال الهواتف النقالة الذكية ومختلف أجهزة الاتصال الذكية من "بلوتوث"، ساعات ذكية وأقلام ذكية، إلى جانب توفير "مولد كهربائي" يعمل بالبنزين يتم اللجوء إليه في طبع المواضيع في حال تسجيل تسريبات للمواضيع. دون احتساب باقي التكاليف التي تم صرفها على إطعام المؤطرين، خاصة من الملاحظين الذين يتم استقدامهم من خارج الولايات، إلى جانب التعويضات التي ستمنح للمسخرين في الامتحان من إداريين وأساتذة حراس وأساتذة مصححين وعمال مهنيين.
الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، جندت 600 ألف موظف، ما يعادل نسبة 95 بالمائة، من مجموع موظفي القطاع، لتأطير أزيد من 761 ألف مترشح على المستوى الوطني، بغية إنجاح امتحان شهادة البكالوريا، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي تم اعتمادها أبرزها تأمين المواقع الإلكترونية ووضعها تحت رقابة وأعين المصالح الأمنية المختصة، بناء على مخطط "وقائي"، صادقت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن بالقبة الجزائر، وتقليص عدد المراكز التي تحفظ بها مواضيع الامتحان.