تعيش نقابة اتصالات الجزائر ولجنة المساهمة على وقع صفيح ساخن، حيث أعلنت نقابة اتصالات الجزائر من خلال أعضاء المكتب التنفيذي لها وعدد من مندوبي لجنة المساهمة لولاية قسنطينة، رفضها وتبرؤها من تصريحات مندوب المديرية العملياتية جمال بن تارزي، وشددت على مساندتها ودعمها لوزيرة القطاع هدى إيمان فرعون.
وجاء هذا الموقف من خلال رسالة موجهة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، مؤرخة في 15 جوان الماضي أن أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة اتصالات الجزائر يوجهون رسالة دعم ومساندة باسم القاعدة النقابية ومندوبي لجنة المساهمة على الصعيد الوطني للأمين العام مصطفى أوكال وأعضاء المكتب.
وأضافت المراسلة أن النقابة ولجنة المساهمة تتبرآن وتحتجان ضد ما وصفته التصرف غير المسؤول من طرف جمال بن طارزي (مندوب المديرية العملياتية)، وشددت على أن النقابة ستواصل دعم الوزيرة في مساعيها الرامية لإنجاز كافة المشاريع ورفع المؤسسة إلى مكانتها الحقيقية.
وكان جمال بن تارزي قد طالب في ندوة صحفية قبل أيام في قسنطينة برحيل الوزيرة هدى إيمان فرعون عن الوزارة وانتقد سياساتها على رأس القطاع.
بدورها أصدرت مختلف الفروع النقابية ومندوبيات لجنة المساهمة بقسنطينة بيانات تحوز "الشروق" نسخة منها، تضمنت توقيعات مسؤولين نقابيين محليين ومندوبين عن لجنة المساهمة، تتبرأ فيها من تصريحات جمال بن تارزي، وتؤكد دعمها للمسؤولة الأولى عن القطاع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1300 سيارة فاخرة وزعت تحت الطاولة على إطارات في نفطال
2الحكومة ترخص لتشغيل المهاجرين الأفارقة
3كتب مدرسية تحمل أفكارا "دخيلة" تهدّد المرجعية الوطنية!
4أيها المسؤولون والأميار اخرجوا من مكاتبكم.. لستم لتسيير قفة رمضان فقط
5بدوي: الأمناء العامون يسيرون 4 ولايات
Français English
الرأي
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
عمار يزلي
تغاريد الغربان ونعيق "المقانين"
الفيديو
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
جماعة مسلحة تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
من يوجد مع القرضاوي على قائمة الإرهاب التي نشرتها السعودية؟
اتصالات الجزائر على صفيح ساخن
النقابة ولجنة المساهمة ترفضان تصريحات بن طارزي وتدعمان فرعون
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
تعيش نقابة اتصالات الجزائر ولجنة المساهمة على وقع صفيح ساخن، حيث أعلنت نقابة اتصالات الجزائر من خلال أعضاء المكتب التنفيذي لها وعدد من مندوبي لجنة المساهمة لولاية قسنطينة، رفضها وتبرؤها من تصريحات مندوب المديرية العملياتية جمال بن تارزي، وشددت على مساندتها ودعمها لوزيرة القطاع هدى إيمان فرعون.
تغطيات ذات صلة
النقابة ولجنة المساهمة ترفضان تصريحات بن طارزي وتدعمان فرعون
بإمكان أتباع الطائفة الأحمدية التقدم إلى وزارة الداخلية لطلب الاعتماد
محاكمة 29 ألف تاجر غشاش في رمضان
رادار "الواعرة" ينقذ 100 ألف جزائري من الموت في رمضان!
50 مليارا لتأمين البكالوريا من الغش والتسريبات
وجاء هذا الموقف من خلال رسالة موجهة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، مؤرخة في 15 جوان الماضي أن أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة اتصالات الجزائر يوجهون رسالة دعم ومساندة باسم القاعدة النقابية ومندوبي لجنة المساهمة على الصعيد الوطني للأمين العام مصطفى أوكال وأعضاء المكتب.
وأضافت المراسلة أن النقابة ولجنة المساهمة تتبرآن وتحتجان ضد ما وصفته التصرف غير المسؤول من طرف جمال بن طارزي (مندوب المديرية العملياتية)، وشددت على أن النقابة ستواصل دعم الوزيرة في مساعيها الرامية لإنجاز كافة المشاريع ورفع المؤسسة إلى مكانتها الحقيقية.
وكان جمال بن تارزي قد طالب في ندوة صحفية قبل أيام في قسنطينة برحيل الوزيرة هدى إيمان فرعون عن الوزارة وانتقد سياساتها على رأس القطاع.
بدورها أصدرت مختلف الفروع النقابية ومندوبيات لجنة المساهمة بقسنطينة بيانات تحوز "الشروق" نسخة منها، تضمنت توقيعات مسؤولين نقابيين محليين ومندوبين عن لجنة المساهمة، تتبرأ فيها من تصريحات جمال بن تارزي، وتؤكد دعمها للمسؤولة الأولى عن القطاع.