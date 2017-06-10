عقب الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة خسائر بالملايير بالقطاع الفلاحي بأدلس بتمنراست

أوضح فلاحو بلدية أدلس، والواقعة على بعد 220 كلم جنوب مقر الولاية تمنراست أن خسائر كبرى ضربت القطاع الفلاحي، جراء الأمطار الأخيرة التي تساقطت على المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف فلاحو المنطقة أن حجم الخسائر زادت بسبب جريان أغلب الأودية التي تستغل مجاريها في سقي مختلف أنواع الخضر والفواكه بحكم خصوبة أراضيها الكبيرة.

وبحسب ممثل الفلاحين، فإن حجم الخسائر كانت معتبرة جدا، ومسّت بشكل أكثر منتوج الفواكه التي أوشكت على النضج من عنب وتفاح والتي أصابها مرض العفن والميليديو، كما تسببت السيول في إتلاف مضخات المياه، والتي تستغل في سقي المزروعات، بعد أن تم ردمها بالكامل آبار الفلاحية بالأتربة، وأضاف ذات المتحدث أن تكلفة الخسائر لدى كل الفلاحين تجاوزت مبلغ مليار سنتيم، وهو ما جعل الفلاحين المتضررين يناشدون السلطات الوصية من أجل إيفاد لجنة تحقيق ولائية لجرد الخسائر، في خطوة أولية، الهدف منها تقديم إعانات مالية للمتضررين وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها من أجل استئناف نشاطهم، خاصة أن الفلاحة تشغل أكثر من 75 من شباب المنطقة.

من جهة أخرى، أكد ممثل مديرية المصالح الفلاحية أن مصالحه ستقوم بزيارة إلى المنطقة قريبا، لكنه تأسف على عدم تأمين الفلاحين على أملاكهم لدى مصالح التعاون الفلاحي، رغم الحملات التحسيسية مطلع كل موسم فلاحي، مما يحرمهم من حقهم في التعويض على الخسائر بنسبة مائة بالمائة، رغم أن مبلغ التأمين على المزروعات، لا يتجاوز نسبة 5 بالمائة من مبلغ الخسائر السنوية، علما أن القطاع الفلاحي عبر كامل تراب الولاية لا يستفيد من مياه الأمطار التي تتساقط بشكل كبير في مثل هذه الأوقات من السنة، نتيجة انعدام السدود وحتى الحواجز المائية فيها.