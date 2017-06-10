بلدية تاغزوت تحت الصدمة الجاني الهارب بالبويرة يقتل شقيقه الأكبر

عاد، صباح اليوم الثلاثاء، الجاني الهارب الذي قتل 3 أفراد من عائلة شقيقه ببلدية تاغزوت بالبويرة الأسبوع الماضي بعد الإفطار، إلى منزل شقيقه الأكبر أين أرداه قتيلا ولاذ بالفرار من جديد.

وكانت بلدية تاغزوت الواقعة على بعد حوالي 15 كلم شمال شرق البويرة، قد عاشت الأسبوع الماضي، جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها أم تبلغ من العمر حوالي 65 سنة وابنها البالغ من العمر حوالي 40 سنة وابنتها ذات 35 ربيعا.

القاتل هو عم الضحايا في العقد السادس من العمر، حيث قام دقائق بعد الإفطار بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد، محاولا قتل أخيه إلا أنه أصاب 3 أشخاص آخرين هم زوجة أخيه وابنيها.