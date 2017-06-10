فيما استثنيت عاصمة الولاية من توزيع سكنات اجتماعية توزيع مفاتيح أكثر من 1100 مسكن اجتماعي وترقوي بالوادي

يشرف والي الوادي محمد بوشمة، الأربعاء، على توزيع مفاتيح 494 مسكن اجتماعي إيجاري، وكذا 680 مسكن ترقوي مدعم، وذلك عبر عدد من بلديات الولاية.

ورغم العدد المعتبر للسكنات الاجتماعية الإيجارية، والتي أعلن عن قوائم المستفيدين منها خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدد من بلديات ولاية الوادي، إلا أن المئات من طالبي السكنات في عاصمة الولاية لازالوا مستثنين من عملية التوزيع في هذه المرحلة، غير أن مصادر عليمة للشروق عن برمجة عملية ثانية ستتم لصالح هؤلاء قبل الدخول الاجتماعي القادم، لتستمر بذلك حالة الترقب إلى إشعار آخر، أما تفاصيل عملية التوزيع الخاصة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية ما بين بلديات الولاية فستوزع على سكان بلدية سيدي عمران 146 مسكن وبلدية ورماس 100 مسكن وبلدية الطريفاوي بـ 100 مسكن أيضا، والحمراية بـ 60 سكنا وبن قشة بـ 48 مسكنا، فيما استفادت بلدية كونين من 40 مسكنا اجتماعيا سيتم توزيع المفاتيح على المستفيدين منها.

أما بالنسبة للسكنات الترقوية المدعمة، والتي بلغت الحصة الموزعة فيها 680 موزعة على بلديات حاسي خليفة المقرن سيدي عمران، الرباح ووادي العلندة بالإضافة إلى بلديتي المغير وجامعة وعاصمة الولاية التي نالت حصة الأسد منها.

وتبقى الحظيرة السكنية في الوادي بحاجة لبرامج سكنية أخرى، خاصة وأن الولاية تضم نسبة كبيرة تقدر بالسدس من البنايات الهشة المنجزة بمواد البناء المحلية الهشة في منطقتي وادي سوف ووادي ريغ اللتان تشكلان الولاية.