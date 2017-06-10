دعت تنسيقية نقابة عمال مؤسسة الجزائرية للمياه ببسكرة، مساء الأحد، إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، وجب تجنيد لها كافة عمال المؤسسة أمام مقر المديرية، تعبيرا عن استنكارهم للاعتداءات الخطيرة التي لحقت بعدد من عمال وإطارات الوحدة في اليومين الأخيرين، على يد مجموعة من الزبائن الذين يرفضون تسديد فواتير التموين بالماء الصالح للشرب بحجة إرتفاع الفاتورة وأيضا غياب الماء عن الحنفيات.
بيان النقابة أكد تعرض عامل بالوكالة التجارية بالمنطقة الغربية لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف زبون احتج على قطع الماء من حنفيته بسبب عدم تسديد المستحقات، تسبب له في عجز حددته معاينة الطبيب الشرعي بـ10 أيام، فيما قامت نفس مجموعة من الزبائن، باقتحام مقر مديرية الوحدة وحاولوا زرع الرعب وسط العمال بالتهديدات ومحاولة الاعتداء على إطارات الوحدة وإشهار أسلحة بيضاء في وجه كل من رئيس دائرة الاستعلام والصيانة ورئيس الدائرة التجارية للوحدة، ناهيك عن تهجم المعتدين بشتى أنواع السب والشتم في حق العمال، الحادثة سبقها قيام عمال الوحدة المذكورة بتطبيق تعليمات الإدارة بإطلاق عملية تحصيل ديون فواتير استهلاك المياه من عدة زبائن بالضاحية الغربية للمدينة، وخلف ذلك توترا لدى الزبائن خلال شهر رمضان، وطلبت النقابة من السلطات والجهات الرسمية بضرورة توفير الحماية للعمال لأداء واجباتهم المهنية اليومية.
تأتي هذه التطورات الخطيرة في عملية قطع التموين بالمياه لتشعل فتيل غضب أيضا الكثير من الزبائن في الأحياء من الذين لا يزالون يؤكدون معاناتهم من وصول مياه الشرب للحنفيات طوال السنة، وخاصة في فصل الصيف والتكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن من اجل جلب المياه سواء بالاستعانة بالمضخات الكهربائية الكبيرة الحجم التي لا تجدي نفعا حينما ينخفض مستوى تدفق المياه في القنوات الأرضية، كما يشتكي الكثير من الزبائن المعترضين على تسديد الفواتير أنهم يقتنون يوميا المياه الصالحة للشرب من شاحنات الصهاريج لتوفير مياه صحية بأموالهم في البيوت بدلا من تلك التي تزودهم بها الجزائرية للمياه المضرة بالصحة ورديئة حسب وصفهم، كما أن الغالبية من المواطنين يتلقون فواتير استهلاك المياه جزافيا تتجاوز القيمة الحقيقية للمياه المستهلكة التي تبلغ حنفيات سكنات المواطنين.
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زبائن يقتحمون "الجزائرية للمياه" بالخناجر ويعتدون على الموظفين ببسكرة
مراد. ب
دعت تنسيقية نقابة عمال مؤسسة الجزائرية للمياه ببسكرة، مساء الأحد، إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، وجب تجنيد لها كافة عمال المؤسسة أمام مقر المديرية، تعبيرا عن استنكارهم للاعتداءات الخطيرة التي لحقت بعدد من عمال وإطارات الوحدة في اليومين الأخيرين، على يد مجموعة من الزبائن الذين يرفضون تسديد فواتير التموين بالماء الصالح للشرب بحجة إرتفاع الفاتورة وأيضا غياب الماء عن الحنفيات.
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بيان النقابة أكد تعرض عامل بالوكالة التجارية بالمنطقة الغربية لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف زبون احتج على قطع الماء من حنفيته بسبب عدم تسديد المستحقات، تسبب له في عجز حددته معاينة الطبيب الشرعي بـ10 أيام، فيما قامت نفس مجموعة من الزبائن، باقتحام مقر مديرية الوحدة وحاولوا زرع الرعب وسط العمال بالتهديدات ومحاولة الاعتداء على إطارات الوحدة وإشهار أسلحة بيضاء في وجه كل من رئيس دائرة الاستعلام والصيانة ورئيس الدائرة التجارية للوحدة، ناهيك عن تهجم المعتدين بشتى أنواع السب والشتم في حق العمال، الحادثة سبقها قيام عمال الوحدة المذكورة بتطبيق تعليمات الإدارة بإطلاق عملية تحصيل ديون فواتير استهلاك المياه من عدة زبائن بالضاحية الغربية للمدينة، وخلف ذلك توترا لدى الزبائن خلال شهر رمضان، وطلبت النقابة من السلطات والجهات الرسمية بضرورة توفير الحماية للعمال لأداء واجباتهم المهنية اليومية.
تأتي هذه التطورات الخطيرة في عملية قطع التموين بالمياه لتشعل فتيل غضب أيضا الكثير من الزبائن في الأحياء من الذين لا يزالون يؤكدون معاناتهم من وصول مياه الشرب للحنفيات طوال السنة، وخاصة في فصل الصيف والتكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن من اجل جلب المياه سواء بالاستعانة بالمضخات الكهربائية الكبيرة الحجم التي لا تجدي نفعا حينما ينخفض مستوى تدفق المياه في القنوات الأرضية، كما يشتكي الكثير من الزبائن المعترضين على تسديد الفواتير أنهم يقتنون يوميا المياه الصالحة للشرب من شاحنات الصهاريج لتوفير مياه صحية بأموالهم في البيوت بدلا من تلك التي تزودهم بها الجزائرية للمياه المضرة بالصحة ورديئة حسب وصفهم، كما أن الغالبية من المواطنين يتلقون فواتير استهلاك المياه جزافيا تتجاوز القيمة الحقيقية للمياه المستهلكة التي تبلغ حنفيات سكنات المواطنين.