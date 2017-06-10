الكشف عن هوية منفذ الاعتداء على المصلين في لندن

كشفت صحف بريطانية اسم المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، وهو يدعى دارن أوزبورن وعمره 47 عاماً وهو أب لأربعة أولاد، كما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وأدى الهجوم إلى إصابة تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بعد أن أقدم سائق أبيض على دهس حشد قرب المسجد وهو يهتف "أريد قتل كل المسلمين"، حسب شهود عيان.

وأعلنت الشرطة وفاة شخص في موقع الهجوم، لكنها أشارت إلى أنه من المبكر الجزم ما إذا ما كانت وفاته على علاقة بالهجوم أم لا.

وقام مدنيون بالسيطرة على سائق الشاحنة إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته وأوقفته لاحقاً بتهمة "تخطيط وتنفيذ عمل إرهابي يتضمن القتل ومحاولة القتل".

وقام المحققون بمداهمة منزل في كارديف عاصمة ويلز يملكه منفذ الهجوم دارن أوزبورن، حسب ما كشف الإعلام.

وفي حديث إلى صحافيين من وكالة برس أسوشييشن تعرف خمسة من السكان على صور الموقوف أوزبورن على أنه جارهم.

وقال سليم نعيمة (50 عاماً): "أنا اعرفه. أقيم هنا منذ خمس سنوات وكان يقيم هنا من قبل قدومي".

وتابع نعيمة: "متى احتجت أمراً ما كان يأتي. لا أصدق إنه قام بذلك. أنا مسلم".

وقالت جارة تدعى خديجة شريزي، إن أوزبورن كان أباً وأقام مع عائلته في البيت المجاور لها.

وتابعت شريزي: "رأيته على الأخبار وقلت 'يا إلهي' إنه جاري".

وقالت شريزي لفرانس برس: "كان طبيعياً جداً. بالأمس كان في مطبخه يغني مع أولاده".

وروى جار آخر أنه كان بالإمكان رؤية أوزبورن أحياناً كثيرة يتجادل مع زوجته في الشارع.

وقالت سيدة تقيم في جوار المنزل الذي يتم تفتيشه لمصور فرانس برس، إن جارها يدعى أوزبورن، بدون أن تربط مباشرة بينه وبين الاعتداء.

وعرفت شبكة بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام عن الموقوف على أنه أوزبورن، فيما أعلنت شرطة لندن أنها لن تكشف عن اسمه قبل توجيه الاتهام رسمياً إليه.



