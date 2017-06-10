لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1505 آخرون بجروح في 1337 حادث مروري وقع بمختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 17 جوان 2017.
وأوردت حصيلة للحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت في ولاية عين الدفلى بوفاة 04 أشخاص وجرح 68 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 50 حوادث مرور.
من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2058 تدخل سمح بإخماد 1598 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.
وفيما يخص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية بـ 7008 تدخل في نفس الفترة لتغطية 6426 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.
كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 20735 تدخل شمل مختلف مجالات أنشطتها والمتعلقة أساسا بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.
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إصابة 1505 آخرين بجروح
36 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع
الشروق أون لاين
لقي 36 شخصا حتفهم وأصيب 1505 آخرون بجروح في 1337 حادث مروري وقع بمختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 17 جوان 2017.
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وأوردت حصيلة للحماية المدنية، الثلاثاء، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت في ولاية عين الدفلى بوفاة 04 أشخاص وجرح 68 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 50 حوادث مرور.
من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2058 تدخل سمح بإخماد 1598 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.
وفيما يخص العمليات المختلفة قامت وحدات الحماية المدنية بـ 7008 تدخل في نفس الفترة لتغطية 6426 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.
كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 20735 تدخل شمل مختلف مجالات أنشطتها والمتعلقة أساسا بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.