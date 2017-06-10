في إطار "الإجراءات التحفيزية" على سبيل "المكافأة" عمال إتصالات وبريد الجزائر يستفيدون من منحة تشجيعية مسبقة

أعطت إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تعليمات صارمة لإدارة مجمع إتصالات الجزائر بجميع فروعه، وبريد الجزائر، بدفع منحة تشجيعية مسبقة لعمال المؤسستين، تقدر بـ 50 بالمائة من قيمة المنحة المدفوعة في إطار نتائج السنة المالية 2016.

واعتبرت الوزيرة المبادرة في إطار "الإجراءات التحفيزية" على سبيل "المكافأة" على الجهود التي بذلها العمال طيلة الموسم المهني، علاوة على المناسبات والعطل الاسبوعية، التي يفرض على الموظف العمل فيها لاستمرارية وتيرة النشاط، وتقليص الضغط والطوابير، خاصة في المراكز البريدية التي تشهد اكتظاظا كبيرا للزبائن قبيل المناسبات الدينية والوطنية.

وأشارت هدى فرعون، أن المنحة المدفوعة للعمال جاءت في سياق نتائج السنة المالية 2016، على أن "يتم دفع باقي المنحة التحفيزية فور التصديق على حسابات السنة المالية 2016 من قبل الهيئات الإجتماعية المؤهلة التي ستحدد قيمة المنح طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية".