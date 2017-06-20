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icon-category ألبومات الصور

رمضان حول العالم

date 2017/06/20 views 364 comments 0
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    مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد في كولكاتا شرقي الهند - 16 جوان 2017

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    مسلمون أمريكيون من أصل مصري يؤدون صلاة المغرب في ولاية نيوجيرسي

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    مسلم يقرأ القرآن من هاتفه الذكي في سارينغار في كشمير في شهر رمضان

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    فلسطينية أمام حاجز قلنديا في طريقها للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

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    فتاة مسلمة في جلال أباد شرق أفغانستان تنتظر الحصول على وجبة الإفطار

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    مسلمون يفطرون داخل محل لبيع الأسماك في مومباي غربي الهند

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    فلسطينيون يتسلقون الجدار العازل في الضفة العربية المحتلة للوصول إلى المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة

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    مسلمون وناشطون أمريكيون في وقت الإفطار خلال تجمع أمام برج ترامب في نيويورك

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    مسلمون يؤدون الصلاة في شارع أمام مسجد هدمته السلطات الصربية بحجة عدم الحصول على رخصة في العاصمة بلغراد

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    مؤذن ينادي لصلاة المغرب في جامع في نيودلهي الهندية

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    سيدة فلسطينية تحمل طفلتها في ساحات المسجد الأقصى أمام قبة الصخرة

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    عمال يؤدون صلاة الجمعة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا

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    مقاتلون من الجيش السوري الحر يؤدون صلاة المغرب في درعا

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    أطفال يحفظون القرآن في مدرسة دينية في كابول عاصمة أفغانستان

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    رجل يحمل مساعدات غذائية في العاصمة اليمنية صنعاء

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    طفلة قبل موعد الإفطار في جامع في عاصمة تايلاند بانكوك

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    سيدات يحضرن الطعام الإفطار في مسجد في جزيرة جاوة الإندونيسية

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icon-photograph تصوير: رويترز

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