العثور على مخبأ أسلحة في منزل مهاجم الشانزيليزيه

أ ف ب - الشروق أونلاين

عثرت قوات الأمن الفرنسية، الثلاثاء، على "مخزون من الأسلحة" في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزيليزيه، الاثنين، حسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، الثلاثاء.

وأكد المصدر، أن آدم الجزيري (31 عاماً) الذي قتل خلال الهجوم والمدرج على لوائح أمن الدولة منذ العام 2015 لانتمائه إلى تنظيم إسلامي متطرف، كان يملك تسعة أسلحة تعلم السلطات بها من بينها ثلاثة بتراخيص هي مسدسات سيغ-ساور 9 ملم وغلوك 9 ملم وبندقية كلاشنيكوف.

ويأتي الإعلان عن ضبط الأسلحة غداة إبداء رئيس الوزراء إدوار فيليب استنكاره لحصول الجزيري على ترخيص بحمل سلاح مع إنه مدرج على قائمة المتشددين.

وقال فيليب في مقابلة مع قناة "بي إف إم" وإذاعة "مونتي كارلو"، الثلاثاء، إن "ما أعلمه في هذه المرحلة هو أن الترخيص الأول منح لهذا الشخص قبل إدراجه على القائمة".

وتابع فيليب، أن "أحداً ليس راضياً وخصوصاً أنا"، أن يُسمح للجزيري بحيازة أسلحة تشكل خطراً.

ووقعت محاولة الاعتداء التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد ظهر الاثنين، في جادة الشانزيليزيه السياحية في باريس، بعد حوالي شهرين على مقتل شرطي في 20 أفريل على الجادة ذاتها برصاص متشدد قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ جانفي 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلاً واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.