تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم الاثنين, من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه بولاية الوادي وتوقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بكل من ولايتي تلمسان وقسنطينة، حسب ما افاد به، الثلاثاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مكافحة الارهاب, ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 جوان 2017 بالوادي/ ن.ع .4 على الارهابي المبحوث عنه المسمى ذ. محمد, فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان /ن .ع .2 وقسنطينة/ ن.ع.5, عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية".
وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "خمسة (05) مهربين وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنة ومعدات تنقيب عن الذهب و 80 كيلوغرام من خليط الذهب والحصى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار /ن.ع.6".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام /ن.ع.6 "49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة".
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القبض على إرهابي بالوادي
واج
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم الاثنين, من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه بولاية الوادي وتوقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بكل من ولايتي تلمسان وقسنطينة، حسب ما افاد به، الثلاثاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مكافحة الارهاب, ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 جوان 2017 بالوادي/ ن.ع .4 على الارهابي المبحوث عنه المسمى ذ. محمد, فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان /ن .ع .2 وقسنطينة/ ن.ع.5, عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية".
وفي اطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "خمسة (05) مهربين وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنة ومعدات تنقيب عن الذهب و 80 كيلوغرام من خليط الذهب والحصى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار /ن.ع.6".
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام /ن.ع.6 "49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة".