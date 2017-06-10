حشود بشرية أمام مكاتب البريد عشية العيد

عرفت مكاتب البريد صباح الثلاثاء، طوابير بشرية طويلة وإقبالا كبيرا للمواطنين، تزامنا مع دفع مسبق لمعاشات المتقاعدين والتي كانت أيضا بأثر رجعي من شهر ماي الماضي.

ورصدت "الشروق" طوابير أمام مكتب بريد المحمدية شرق العاصمة، المقابل لمحطة ترامواي بيكري بوقرة، حيث امتد طابور الزبائن إلى خارج المكتب ووصل إلى رصيف الطريق، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

وكما الشأن في مكتب المحمدية كان الأمر في مكتب بريد حي عدل 2 بباب الزوار الذي لم يستطع على صغر مساحته استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين توافدوا عليه، وامتد الطابور البشري لأمتار عدة خارج المكتب.

ونفس الشيء عاشته القباضة الرئيسية لمكتب بريد حسين داي ورغم مساحتها المعتبرة، إلا أنها اكتظت بالمواطنين منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس وخصوصا من فئة المتقاعدين.

كما شهدت الموزعات المالية للأوراق النقدية هي الأخرى توافدا معتبرا للمواطنين لسحب أموالهم وتشكلت بعض طوابير أمام عدة موزعات في مكاتب بريدية بالعاصمة.