توقيف شخص أشاد بداعش عبر فايسبوك في الشلف

أوقفت مصالح الأمن في الشلف، شخصا في العقد الرابع من العمر، تورط في الإشادة بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، حيث أحيل على الجهات القضائية.

وانكشف أمر المتهم بحسب مصادر "الشروق"، بعد تحريات قامت بها ذات المصالح، وكان هذا الشخص قد حاول في البداية الاحتيال على ذات المصالح، بتقديم نفسه كإرهابي تائب يريد الاستفادة من قانون السلم والمصالحة، وبعد التحقيق معه ظهر أنه متعاطف مع التنظيم الإرهابي المذكور، وقام بالإشادة به في كثير من المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فايسبوك.