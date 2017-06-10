المحكمة أدانتهم بـ 10 سنوات ‏سجنا ‏ كاميرات مراقبة تحبط سرقة 750 مليون من محل ‏بالعاصمة

‎ مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء ‏العاصمة، الثلاثاء، عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، متهمين ‏بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة والتعدد ‏واستحضار مركبة وجنحة حيازة أسلحة محظورة، ‏على خلفية تورطهم في سرقة خزنة فولاذية، تحتوي ‏على 750 مليون سنتيم من محل جملة لبيع المواد ‏الغذائية بمنطقة السمار، بعد تخطيط محكم من قبل ‏عامل سابق بنفس المحل، ثم اكتشاف جريمتهم لاحقا ‏خلال معاينة صاحب المحل لتسجيلات كاميرات ‏المراقبة وتقيده شكوى ضدهم، حيث باشرت مصالح ‏الأمن تحرياتها لتوقيف المتهمين بناء على شكوى ‏الضحية، ورصد المكالمات الهاتفية بينهم‎.‎

‎الوقائع حسب ما تداول بجلسة المحاكمة نهار الثلاثاء، ‏انطلقت بتخطيط من المتهم "ب، س" الذي سبق ‏وان اشتغل بالمحل، حيث تنقل هذا الأخير يوم ‏الوقائع إلى المكان لتحججه بطلب العمل مرة أخرى ‏في المحل بعد طرده، حيث تحين الفرصة المناسبة ‏بعد خروج العمال منتصف النهار، ثم تسلل إلى ‏الداخل واختبأ وسط السلع، وبعد غلق المحل اتصل ‏هاتفيا بشريكيه، أحدهم قريبه، والأخر يعمل سائق ‏‏"كلوندستان" تم استعمال سيارته في نقل الخزنة ‏الفولاذية، باتجاه منطقة وادي السمار لتكسير الأقفال ‏باستعمال فأس وتقسيم الغنائم بالتساوي فيما بينهم‎ .‎

وأثناء استجواب المتهمين من قبل القاضي اعترفا ‏اثنين بجميع الوقائع المنسوبة إليهما، فيما صرح ‏المتهم "ب، س" أنه ارتكب فعلته تحت الضغط من ‏قبل شخص أخر يتواجد في حالة فرار مقابل إغرائه ‏بالمال وحصوله على عمولة قدرها 20 مليون ‏سنتيم، وعلى أساس ذلك التمس النائب العام عقوبة ‏‏15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ‏للجميع، قبل أن تقرر المحكمة ادانتهم بـ10 سنوات ‏سجن نافذا‎.‎