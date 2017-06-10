بقيمة 60 و70 ألف دينار وتدفع على شطرين هذه تفاصيل المنحة التحفيزية لعمال البريد واتصالات الجزائر

ترسمّ استلام عمال بريد واتصالات الجزائر لمنحة تحفيزية بعنوان نشاط 2016 تدفع على شطرين، الأول قبل عيد الفطر المبارك، والثانية بعد التصديق على الحصيلة المالية السنوية (2016) لكل مؤسسة، وستكون في حدود 70 ألف دينار للبريد و60 ألف ألف دينار لاتصالات الجزائر.

وحسب بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فإنه سيتم ضمان الدفع المسبق لمنحة لفائدة عمال اتصالات الجزائر وبريد الجزائر لسنة 2016 في إطار "الإجراءات التحفيزية" على سبيل "المكافأة" على الجهود التي بذلها العمال حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزيرة إيمان هدى فرعون أعطت تعليمات بمناسبة عيد الفطر للمسؤولين الأوائل لاتصالات الجزائر بجميع فروعها ولبريد الجزائر "للقيام بدفع منحة تشجيعا لمجموع العمال بنسبة 50 بالمائة من قيمة المنحة الممنوحة في إطار نتائج السنة المالية 2015".

ويعد هذا المبلغ استنادا إلى ذات المصدر دفع مسبق للمنحة التي ستدفع للعمال في سياق نتائج السنة المالية 2016، على أن "يتم دفع باقي المنحة التحفيزية فور التصديق على حسابات السنة المالية 2016 من قبل الهيئات الاجتماعية المؤهلة التي ستحدد قيمة المنح طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية".

ووفق هذا المنظور سيستفيد عمال بريد الجزائر (27 ألف عامل) من منحة أولية بـ35 ألف دينار قبيل عيد الفطر وهي 50 بالمائة من المنحة التي صرفت للعمال في 2015، بينما سيتم تسديد الشطر الثاني منها أي 35 ألف دينار بعد المصادقة على الحصيلة المالية للمؤسسة لسنة 2016، علما أن الحصيلة المالية ايجابية وتتعدى 800 مليار سنتيم، حسب مصادر من مؤسسة بريد الجزائر.

أما بالنسبة لاتصالات الجزائر فقد أفادت مصادر مطلعة من ذات المؤسسة لـ"الشروق" أن الشكر الأول للمنحة أي 50 بالمائة الأولى، ستكون في حدود 30 ألف دينار قبيل العيد على اعتبار أن منحة نشاط 2015 التي استلمها العمال في 2016 كانت في حدود 60 ألف دينار، على أن يتم دفع الشطر الثاني بعد التصديق على الحصيلة المالية.