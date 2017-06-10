سبقه دورة كروية داخل قاعة متعددة الرياضات أمن ولاية الجزائر ينظم حفل اختتان جماعي لفائدة أبناء منتسبي الجهاز

نظّم أمن ولاية الجزائر حفلا فنيّا ساهرا على شرف أبناء موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني التابعين لأمن ولاية الجزائر رفقة عائلاتهم وذويهم، وذلك بعد اختتانهم على مستوى مستشفى الأمن الوطني "ليغليسين"، حيث تمّ اقتناء ألبسة تقليدية خاصة بهذه المناسبة، كانت مرفوقة بهدايا ولعب قدّمت للأطفال من قبل السيد رئيس أمن الولاية رفقة رؤساء المصالح الولائية وأمن المقاطعات الإدارية، حيث شهدت السهرة أجواء احتفالية عائلية بهيجة خصوصا بعد إحياء حفل موسيقي ساهر.

في سياق آخر، نظّمت المصلحة الولائية للأمن العمومي، دورة كروية داخل قاعة متعددة الرياضات، بمناسبة حلول شهر رمضان، ضمّت فرق من ذات المصلحة، إضافة إلى فريق الشرطة القضائية، المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز وكذا الأسرة الإعلامية ممثّلة في قناة الهداف TV، وتمّ تنشيط نهائي الدورة أول أمس بين فريقي المصلحة الولائية للأمن العمومي وقناة الهداف TV بالقاعة المتعددة الرياضات بحسين داي، انتهت بفوز هذا الأخير، وشهد النهائي تقديم الكأس للفائز مع هدايا رمزية للمشاركين بما فيهم طاقم التحكيم مع تكريم المدير العام لقناة الهداف TV.

وتدخل هذه النشاطات والتظاهرات ضمن السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها خاصة في شهر رمضان المبارك، سواء فيما تعلق بعملية الاختتان الجماعي المنظم أو التشجيع على ممارسة الرياضة والتكفل بموظّفي الأمن الوطني من الناحية الاجتماعية والترفيهية.