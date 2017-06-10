نظّم أمن ولاية الجزائر حفلا فنيّا ساهرا على شرف أبناء موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني التابعين لأمن ولاية الجزائر رفقة عائلاتهم وذويهم، وذلك بعد اختتانهم على مستوى مستشفى الأمن الوطني "ليغليسين"، حيث تمّ اقتناء ألبسة تقليدية خاصة بهذه المناسبة، كانت مرفوقة بهدايا ولعب قدّمت للأطفال من قبل السيد رئيس أمن الولاية رفقة رؤساء المصالح الولائية وأمن المقاطعات الإدارية، حيث شهدت السهرة أجواء احتفالية عائلية بهيجة خصوصا بعد إحياء حفل موسيقي ساهر.
في سياق آخر، نظّمت المصلحة الولائية للأمن العمومي، دورة كروية داخل قاعة متعددة الرياضات، بمناسبة حلول شهر رمضان، ضمّت فرق من ذات المصلحة، إضافة إلى فريق الشرطة القضائية، المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز وكذا الأسرة الإعلامية ممثّلة في قناة الهداف TV، وتمّ تنشيط نهائي الدورة أول أمس بين فريقي المصلحة الولائية للأمن العمومي وقناة الهداف TV بالقاعة المتعددة الرياضات بحسين داي، انتهت بفوز هذا الأخير، وشهد النهائي تقديم الكأس للفائز مع هدايا رمزية للمشاركين بما فيهم طاقم التحكيم مع تكريم المدير العام لقناة الهداف TV.
وتدخل هذه النشاطات والتظاهرات ضمن السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها خاصة في شهر رمضان المبارك، سواء فيما تعلق بعملية الاختتان الجماعي المنظم أو التشجيع على ممارسة الرياضة والتكفل بموظّفي الأمن الوطني من الناحية الاجتماعية والترفيهية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سفاح البويرة ينفذ تهديده ويقتل ضحيته الرابعة ويختفي بالغابات
2عامان حبسا لإبن خالة الرضيع بسبب "السيلفي" المجنون
3لا نريد الانتقام ومستعدون للعفو مقابل تسليم القاتل نفسه
4وفاة مصل داخل المسجد بسوق أهراس
5وفاة الشيخ الدكتور أحمد باي بتسمم غذائي في الوادي
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
رشيد ولد بوسيافة
ماذا يحدث في جامعاتنا؟
قادة بن عمار
برلمان الغمّة لإنقاذ الأمة!
التهامي مجوري
من المقصود بالتدمير: قطر أم للخليج؟
الفيديو
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
سبقه دورة كروية داخل قاعة متعددة الرياضات
أمن ولاية الجزائر ينظم حفل اختتان جماعي لفائدة أبناء منتسبي الجهاز
ق. م
نظّم أمن ولاية الجزائر حفلا فنيّا ساهرا على شرف أبناء موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني التابعين لأمن ولاية الجزائر رفقة عائلاتهم وذويهم، وذلك بعد اختتانهم على مستوى مستشفى الأمن الوطني "ليغليسين"، حيث تمّ اقتناء ألبسة تقليدية خاصة بهذه المناسبة، كانت مرفوقة بهدايا ولعب قدّمت للأطفال من قبل السيد رئيس أمن الولاية رفقة رؤساء المصالح الولائية وأمن المقاطعات الإدارية، حيث شهدت السهرة أجواء احتفالية عائلية بهيجة خصوصا بعد إحياء حفل موسيقي ساهر.
تغطيات ذات صلة
أمن ولاية الجزائر ينظم حفل اختتان جماعي لفائدة أبناء منتسبي الجهاز
كفيف يحفظ كتاب الله عن طريق استراق السمع
كاميرات مراقبة تحبط سرقة 750 مليون من محل بالعاصمة
توقيف شخص أشاد بداعش عبر فايسبوك في الشلف
حشود بشرية أمام مكاتب البريد عشية العيد
في سياق آخر، نظّمت المصلحة الولائية للأمن العمومي، دورة كروية داخل قاعة متعددة الرياضات، بمناسبة حلول شهر رمضان، ضمّت فرق من ذات المصلحة، إضافة إلى فريق الشرطة القضائية، المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز وكذا الأسرة الإعلامية ممثّلة في قناة الهداف TV، وتمّ تنشيط نهائي الدورة أول أمس بين فريقي المصلحة الولائية للأمن العمومي وقناة الهداف TV بالقاعة المتعددة الرياضات بحسين داي، انتهت بفوز هذا الأخير، وشهد النهائي تقديم الكأس للفائز مع هدايا رمزية للمشاركين بما فيهم طاقم التحكيم مع تكريم المدير العام لقناة الهداف TV.
وتدخل هذه النشاطات والتظاهرات ضمن السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها خاصة في شهر رمضان المبارك، سواء فيما تعلق بعملية الاختتان الجماعي المنظم أو التشجيع على ممارسة الرياضة والتكفل بموظّفي الأمن الوطني من الناحية الاجتماعية والترفيهية.