بعد توقفه الطويل عن النشاط الثقافي والفني مسرح الهواء الطلق ينتعش مجددا ويواصل احتضان سهرات قسنطينة الرمضانيّة

يحتضن مسرح الهواء الطلق "محمد وشن" -بزواغي، بمدينة قسنطينة، سهرات البرنامج الرمضاني التي يحييها عديد الفنانين على غرار المطرب زين الدين بوشعالة، وأمين بوناج وعباس ريغي وأخرين.

ويسدل البرنامج الرمضاني الذي انطلق يوم الـ08 من شهر جوان الجاري، ستاره بحفل فني ساهر تحييه مجموعة من الوجوه الفنية المعروفة التي شارك بعضها في احتفالية اليوم الوطني للفنان، وكذا بمناسبة فتح مسرح الهواء الطلق "محمد وشن" الذي توقف عن النشاط لفترة طويلة، فاقت الثلاث سنوات.

وقال حسان بليكاز، مدير الديوان البلدي لترقية النشاطات الثقافية والفنية بقسنطينة، إن إعادة فتح وتهيئة مرافق عمومية عديدة، تعتبر القلب النابض لسكان الولاية مثل مسرح الهواء الطلق الذي توقف عن النشاط لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، لدليل قاطع على اهتمام والي قسنطينة، كمال عباس، بقطاع الثقافة وتفعيل الحركة والنشاط الثقافي وتشجيع جميع المبادرات الفكرية والعلمية والثقافية والرياضية مع الجمعيات والمؤسسات الثقافية منذ تعينيه على رأس ولاية قسنطينة".

وكشف بليكاز عن البرنامج الذي سيحتضنه المسرح خلال الأيام المقبلة، بعد إعادة استئنافه النشاط بعد طول انقطاع، حيث قال: "تتواصل فعاليات السهرات الفنية الرمضانية بولاية قسنطينة، وبالتالي فإن سكان الولاية على موعد جديد بمسرح الهواء الطلق "محمد وشن"، مع برنامج ثقافي وفني متنوع هذه الصائفة، وهذا البرنامج الذي انطلق يوم الفاتح من شهر جوان الجاري، سيستمر إلى غاية الـ 30 من شهر أوت المقبل".

كما أشار المتحدث إلى "عودة تظاهرة "ليالي سيرتا" التي سيتم تنظيم طبعتها الرابعة، خلال الفترة الممتدة من الـ 4 إلى الـ 15 من شهر جويلية المقبل، واغتنم المتحدثة الفرصة ليوجه تحية إلى جميع السلطات المحلية والمجلس الشعبي البلدي، على دعمهم للنشاط الثقافي في المدينة، والذي يصب في فائدة العائلات القسنطينية التي ستجد متنفسا لها خلال فصل الصيف.