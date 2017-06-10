شارك فيها "سليم آلك"، "السلطانة رزان" و"رضا سيكا"..

6 حلقات محذوفة لم تعرض من "الواعرة".. وهذا هو السبب !

date 2017/06/21 views 416 comments 0
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icon-writer حسام.ف

قال البودكاستر شمس الدين العمراني "ديزاد جوكر"، إن إدارة إنتاج برنامج "الواعرة"، حذفت 6 حلقات كانت قد صُوّرت مع فنانين وممثلين وقررت عدم عرضها على "الشروق تي في"، وبثت 19 حلقة فقط، مرجعا سبب ذلك إلى أخطاء تقنية لم يتم تصليحها نظرا لضيق الوقت - حسبه.

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ومن بين الضيوف المشاركين في الحلقات المحذوفة، الممثلة ياسمين عماري "السلطانة رزان"، المغني رضا سيكا، الفكاهي "سليم ألك"، الشاعر فؤاد ومان، اليوتوبر سمير "زنقا كريزي"، والفنان شمس الدين بودراع.

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