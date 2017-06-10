حقَق شهرة خيالية، جعلته يدخل بيوت الجزائريين من دون استئذان خلال شهر رمضان الكريم، وينافس كبار الأبطال في إطلالته التلفزيونية الأولى عبر "عاشور العاشر".. إنه الممثل "شرف علي" المعروف باسم "رجلاوي"، والذي فتح قلبه للشروق متحدثا عن عاشور، حمامة وحب الجزائريين.
الشروق: أوَلا حدثنا عن أحوالك بعدما تردد عن أزمة صحية تكون قد تعرضت لها ؟
علي شرف: حمدا لله، فقد تجاوزت فترة النقاهة بعد عملية جراحية واسترجعت عافيتي، بدليل أنني عدت لبلاتوهات التصوير، لاستكمال حلقات السلسلة الهزلية "لافامي".
من هو رجلاوي؟
إسمي الكامل شرف علي ولدت بمنطقة برج بن علة التابعة لولاية تيسمسيلت، ثم تنقلت لوهران للعيش هناك رفقة العائلة، مارست الفن منذ الطفولة وأول سكاتش شاركت فيه كان سنة 1999 في البرنامج التلفزيوني آنذاك "بين الثانويات".
خطفت الأضواء خلال مشاركتك في المسلسل الشهير "عاشور العاشر"، كيف تعيش هذا النجاح والشهرة ؟
أعيش حلما جميلا ولحظات خيالية، لا أصدق حتى الآن كيف أصبحت بين ليلة وضحاها نجما تلفزيونيا شهيرا، منذ إطلالتي الأولى عبر الشاشة في مسلسل عاشور، وأنا أتلقى رسائل الإشادة والتهنئة، من طرف المئات من المعجبين، الذين تابعوني بكل جوارحهم، وتفاعلوا مع أدائي.
هل صارت شخصية "رجلاوي" لصيقة بك ؟
صدَقني صرت أتفادى الخروج للشارع، وحتى إن تنقلت بين الفندق ومكان التصوير لا أنزل من السيارة، والسبب هو تفادي الحرج، حيث لا يراني شخص أو مجموعة إلا و يطلبون مني صور تذكارية ثم يطرحون علي سؤالا وحيدا صار يتكرر كثيرا: هل ستتزوج حمامة أم لا ؟..... يضحك.
من اكتشفك لتقمص دور رجلاوي في مسلسل عاشور العاشر ؟
أنا أنشط في مجال التمثيل منذ أكثر من 15 سنة قضيتها بين المخيمات الصيفية وركح المسرح، غير أن المخرج القدير جعفر قاسم كان له الفضل الأكبر في بروزي، حيث دعمني في تونس وحفزني على تقديم آداء جيد، وقال لي بالحرف الواحد "غادي دير حالة هذا رمضان" في البداية لم أصدق وظننت كلامه كان من أجل رفع معنوياتي لتجاوز الارتباك، لاسيما عندما تقف أمام أسماء كبيرة في صورة الفنان صالح أوقروت ومدني نعمون وسيد احمد آقومي وغيرهم، لكن بمرور الوقت أدركت أن جعفر قاسم يملك حدسا فنيا قويا وبالمناسبة أشكره جزيل الشكر لأنه منحني فرصة العمر.
لو توجه لك الدعوة لتصوير الجزء الثالث لعاشور؟
أقول نعم وأنا مغمض العينين، لأنني وجدت كل ظروف العمل المحترف مع جعفر قاسم وممثلين من طينة الكبار سهلوا لي الاندماج والتحرر وبالمناسبة أشكر الجميع.
ماذا عن حمامة في المسلسل و"حمامتك" الحقيقية؟
يضحك.. أشكر الممثلة التي قامت بدور الجارية "حمامة"، فقد كانت بيننا علاقة عمل واحترام متبادل، أما عن حمامتي المستقبلية، فأنا لم أجدها بعد وربما ستكون من نصيبي في المستقبل القريب، كل شيء "بالمكتوب".
ماذا تقول للشعب الجزائري وعشاق رجلاوي ؟
أشكرهم جزيل الشكر لأنهم منحوني فرصة العمر والشهرة التي حلمت بها منذ طفولتي واليوم بفضل الله وجمهوري العزيز صنعت اسما صغيرا ضمن الأسرة الفنية.
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حاوره سيد احمد فلاحي
مراسل صحافي
حقَق شهرة خيالية، جعلته يدخل بيوت الجزائريين من دون استئذان خلال شهر رمضان الكريم، وينافس كبار الأبطال في إطلالته التلفزيونية الأولى عبر "عاشور العاشر".. إنه الممثل "شرف علي" المعروف باسم "رجلاوي"، والذي فتح قلبه للشروق متحدثا عن عاشور، حمامة وحب الجزائريين.
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الشروق: أوَلا حدثنا عن أحوالك بعدما تردد عن أزمة صحية تكون قد تعرضت لها ؟
علي شرف: حمدا لله، فقد تجاوزت فترة النقاهة بعد عملية جراحية واسترجعت عافيتي، بدليل أنني عدت لبلاتوهات التصوير، لاستكمال حلقات السلسلة الهزلية "لافامي".
من هو رجلاوي؟
إسمي الكامل شرف علي ولدت بمنطقة برج بن علة التابعة لولاية تيسمسيلت، ثم تنقلت لوهران للعيش هناك رفقة العائلة، مارست الفن منذ الطفولة وأول سكاتش شاركت فيه كان سنة 1999 في البرنامج التلفزيوني آنذاك "بين الثانويات".
خطفت الأضواء خلال مشاركتك في المسلسل الشهير "عاشور العاشر"، كيف تعيش هذا النجاح والشهرة ؟
أعيش حلما جميلا ولحظات خيالية، لا أصدق حتى الآن كيف أصبحت بين ليلة وضحاها نجما تلفزيونيا شهيرا، منذ إطلالتي الأولى عبر الشاشة في مسلسل عاشور، وأنا أتلقى رسائل الإشادة والتهنئة، من طرف المئات من المعجبين، الذين تابعوني بكل جوارحهم، وتفاعلوا مع أدائي.
هل صارت شخصية "رجلاوي" لصيقة بك ؟
صدَقني صرت أتفادى الخروج للشارع، وحتى إن تنقلت بين الفندق ومكان التصوير لا أنزل من السيارة، والسبب هو تفادي الحرج، حيث لا يراني شخص أو مجموعة إلا و يطلبون مني صور تذكارية ثم يطرحون علي سؤالا وحيدا صار يتكرر كثيرا: هل ستتزوج حمامة أم لا ؟..... يضحك.
من اكتشفك لتقمص دور رجلاوي في مسلسل عاشور العاشر ؟
أنا أنشط في مجال التمثيل منذ أكثر من 15 سنة قضيتها بين المخيمات الصيفية وركح المسرح، غير أن المخرج القدير جعفر قاسم كان له الفضل الأكبر في بروزي، حيث دعمني في تونس وحفزني على تقديم آداء جيد، وقال لي بالحرف الواحد "غادي دير حالة هذا رمضان" في البداية لم أصدق وظننت كلامه كان من أجل رفع معنوياتي لتجاوز الارتباك، لاسيما عندما تقف أمام أسماء كبيرة في صورة الفنان صالح أوقروت ومدني نعمون وسيد احمد آقومي وغيرهم، لكن بمرور الوقت أدركت أن جعفر قاسم يملك حدسا فنيا قويا وبالمناسبة أشكره جزيل الشكر لأنه منحني فرصة العمر.
لو توجه لك الدعوة لتصوير الجزء الثالث لعاشور؟
أقول نعم وأنا مغمض العينين، لأنني وجدت كل ظروف العمل المحترف مع جعفر قاسم وممثلين من طينة الكبار سهلوا لي الاندماج والتحرر وبالمناسبة أشكر الجميع.
ماذا عن حمامة في المسلسل و"حمامتك" الحقيقية؟
يضحك.. أشكر الممثلة التي قامت بدور الجارية "حمامة"، فقد كانت بيننا علاقة عمل واحترام متبادل، أما عن حمامتي المستقبلية، فأنا لم أجدها بعد وربما ستكون من نصيبي في المستقبل القريب، كل شيء "بالمكتوب".
ماذا تقول للشعب الجزائري وعشاق رجلاوي ؟
أشكرهم جزيل الشكر لأنهم منحوني فرصة العمر والشهرة التي حلمت بها منذ طفولتي واليوم بفضل الله وجمهوري العزيز صنعت اسما صغيرا ضمن الأسرة الفنية.