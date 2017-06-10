دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أعضاء المجموعة البرلمانية لحزبه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى المساهمة في مناقشة مخطط عمل الحكومة، والدفاع عنه باعتباره يمثل برنامج الرئيس بوتفليقة، الذي هو رئيس الحزب، كما أن الحكومة يترأسها الحزب ممثلا في شخص الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وجاءت هذه الدعوة في الاجتماع الذي احتضنه المقر المركزي للحزب العتيد بحيدرة في أعالي العاصمة، وحضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكان هذا الاجتماع فرصة لتأكيد ولد عباس على أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد، والأكثر تمثيلا في الحكومة.
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ولد عباس يدعو نواب الأفلان إلى دعم مخطط الحكومة
س. ع
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أعضاء المجموعة البرلمانية لحزبه بالمجلس الشعبي الوطني، إلى المساهمة في مناقشة مخطط عمل الحكومة، والدفاع عنه باعتباره يمثل برنامج الرئيس بوتفليقة، الذي هو رئيس الحزب، كما أن الحكومة يترأسها الحزب ممثلا في شخص الوزير الأول عبد المجيد تبون.
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وجاءت هذه الدعوة في الاجتماع الذي احتضنه المقر المركزي للحزب العتيد بحيدرة في أعالي العاصمة، وحضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكان هذا الاجتماع فرصة لتأكيد ولد عباس على أن الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد، والأكثر تمثيلا في الحكومة.