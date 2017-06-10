أنتفض عدد كبير من موظفي وعمال الدائرة الإدارية لباب الوادي، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه "القرارات التعسفية" التي أصدرها في الآونة الأخيرة، من خلال توقيف عدد من موظفي وإطارات الدائرة كإجراء انتقامي، بسبب الاحتجاج الذي تم تنظيمه بداية الأسبوع.
وحسب مصادر محلية فإن العمال والموظفين تفاجأوا الثلاثاء باتخاذ الوالي المنتدب سلسلة من القرارات الصادمة، اثر شنه حملة توقيفات في حق رؤساء مصالح وبعض الموظفين الذي نظموا في وقت سابق حركة احتجاجية وتوقفا عن العمل بشكل مفاجئ بداعي الظروف السيئة للعمل وكذا التعسف المفروض عليهم – حسبهم- من قبل الوالي المنتدب الذي رفض استقبالهم في العديد من المرات، وتم تجميد عدة مصالح بسبب قرارات الوالي.
وكان المحتجون نددوا بتصرفات وتعسف الوالي المنتدب بالدائرة ورئيس ديوانه اللذين أحدثا القطيعة مع جميع العمال ورفضهما التعامل معهم، والنقطة التي أفاضت الكأس، هو حرمانهم من المنح والعلاوات، وهو ما استدعى تحرك مصالح ولاية الجزائر التي سارعت إلى إيفاد المفتش العام بالولاية من اجل التحقيق في القضية بغرض الاستماع إلى جميع الأطراف وتحديد كافة المسؤوليات في ظل وجود مؤشرات لانفجار الوضع، إلا أن الوالي المنتدب وعوض العدول عن قرارته اتخذ إجراءات عقابية في حق الموظفين، ضاربا عرض الحائط محاولات الولاية لرأب الصدع.
من جهتهم انتفض خمسة رؤساء بلديات بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، ووجهوا رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، من اجل التدخل السريع من اجل ردع الوالي المنتدب، الذي جمد كافة المشاريع التنموية بسبب رفضه المصادقة على المداولات، والوقوف في وجه كل المساعي الرامية لتحقيق التنمية المحلية، فضلا عن غلق باب الحوار مع المنتخبين المحليين، والإهانات المتكررة وقلة الاحترام، بدليل انه لم يعقد أي اجتماع مع رؤساء البلديات منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.
وفي السياق، كشف رئيس بلدية بولوغين، توفيق لوكال، لـ"الشروق"، أن الشكوى التي تقدم بها الأميار الخمسة، تعد دقا لناقوس الخطر، جراء حالة الانسداد التي فرضها عليهم الوالي المنتدب، مشيرا في ذات الوقت أنهم سيتوجهون إلى الوالي زوخ من اجل إبلاغه رفضهم العمل نهائيا معه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
وندد المتحدث بتصرفات الوالي المنتدب الذي غالبا لا يتوانى -حسبه- في إهانة الإطارات ومسؤولي المؤسسات الولائية وحتى المسؤولين المحليين، بحجة أن له نفوذا واسعا وان جهات عليا تقف وراءه، مشيرا أن بقاء الأمر على حاله سيؤدي لا محالة إلى انفجار الوضع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1سفاح البويرة ينفذ تهديده ويقتل ضحيته الرابعة ويختفي بالغابات
2عائلة الدكتور المغدور تطالب بالقصاص من الجناة
3لا نريد الانتقام ومستعدون للعفو مقابل تسليم القاتل نفسه
4توأم من تيبازة وراء جريمة قتل الأستاذ الجامعي
5100 مركبة محجوزة بحظيرة بلدية بودواو البحري منذ 30 سنة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
جمال لعلامي
اللهمّ إني صائم!
الفيديو
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
فيما احتج موظفو الدائرة مجددا بسبب توقيف عدد منهم
"أميار" مقاطعة باب الودي يثورون ضد الوالي المنتدب
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
أنتفض عدد كبير من موظفي وعمال الدائرة الإدارية لباب الوادي، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه "القرارات التعسفية" التي أصدرها في الآونة الأخيرة، من خلال توقيف عدد من موظفي وإطارات الدائرة كإجراء انتقامي، بسبب الاحتجاج الذي تم تنظيمه بداية الأسبوع.
تغطيات ذات صلة
"أميار" مقاطعة باب الودي يثورون ضد الوالي المنتدب
عائلة الدكتور المغدور تطالب بالقصاص من الجناة
أمن ولاية الجزائر ينظم حفل اختتان جماعي لفائدة أبناء منتسبي الجهاز
كفيف يحفظ كتاب الله عن طريق استراق السمع
توأم من تيبازة وراء جريمة قتل الأستاذ الجامعي
وحسب مصادر محلية فإن العمال والموظفين تفاجأوا الثلاثاء باتخاذ الوالي المنتدب سلسلة من القرارات الصادمة، اثر شنه حملة توقيفات في حق رؤساء مصالح وبعض الموظفين الذي نظموا في وقت سابق حركة احتجاجية وتوقفا عن العمل بشكل مفاجئ بداعي الظروف السيئة للعمل وكذا التعسف المفروض عليهم – حسبهم- من قبل الوالي المنتدب الذي رفض استقبالهم في العديد من المرات، وتم تجميد عدة مصالح بسبب قرارات الوالي.
وكان المحتجون نددوا بتصرفات وتعسف الوالي المنتدب بالدائرة ورئيس ديوانه اللذين أحدثا القطيعة مع جميع العمال ورفضهما التعامل معهم، والنقطة التي أفاضت الكأس، هو حرمانهم من المنح والعلاوات، وهو ما استدعى تحرك مصالح ولاية الجزائر التي سارعت إلى إيفاد المفتش العام بالولاية من اجل التحقيق في القضية بغرض الاستماع إلى جميع الأطراف وتحديد كافة المسؤوليات في ظل وجود مؤشرات لانفجار الوضع، إلا أن الوالي المنتدب وعوض العدول عن قرارته اتخذ إجراءات عقابية في حق الموظفين، ضاربا عرض الحائط محاولات الولاية لرأب الصدع.
من جهتهم انتفض خمسة رؤساء بلديات بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، ووجهوا رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، من اجل التدخل السريع من اجل ردع الوالي المنتدب، الذي جمد كافة المشاريع التنموية بسبب رفضه المصادقة على المداولات، والوقوف في وجه كل المساعي الرامية لتحقيق التنمية المحلية، فضلا عن غلق باب الحوار مع المنتخبين المحليين، والإهانات المتكررة وقلة الاحترام، بدليل انه لم يعقد أي اجتماع مع رؤساء البلديات منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.
وفي السياق، كشف رئيس بلدية بولوغين، توفيق لوكال، لـ"الشروق"، أن الشكوى التي تقدم بها الأميار الخمسة، تعد دقا لناقوس الخطر، جراء حالة الانسداد التي فرضها عليهم الوالي المنتدب، مشيرا في ذات الوقت أنهم سيتوجهون إلى الوالي زوخ من اجل إبلاغه رفضهم العمل نهائيا معه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
وندد المتحدث بتصرفات الوالي المنتدب الذي غالبا لا يتوانى -حسبه- في إهانة الإطارات ومسؤولي المؤسسات الولائية وحتى المسؤولين المحليين، بحجة أن له نفوذا واسعا وان جهات عليا تقف وراءه، مشيرا أن بقاء الأمر على حاله سيؤدي لا محالة إلى انفجار الوضع.