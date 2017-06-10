فيما احتج موظفو الدائرة مجددا بسبب توقيف عدد منهم "أميار" مقاطعة باب الودي يثورون ضد الوالي المنتدب

أنتفض عدد كبير من موظفي وعمال الدائرة الإدارية لباب الوادي، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفوه "القرارات التعسفية" التي أصدرها في الآونة الأخيرة، من خلال توقيف عدد من موظفي وإطارات الدائرة كإجراء انتقامي، بسبب الاحتجاج الذي تم تنظيمه بداية الأسبوع.

وحسب مصادر محلية فإن العمال والموظفين تفاجأوا الثلاثاء باتخاذ الوالي المنتدب سلسلة من القرارات الصادمة، اثر شنه حملة توقيفات في حق رؤساء مصالح وبعض الموظفين الذي نظموا في وقت سابق حركة احتجاجية وتوقفا عن العمل بشكل مفاجئ بداعي الظروف السيئة للعمل وكذا التعسف المفروض عليهم – حسبهم- من قبل الوالي المنتدب الذي رفض استقبالهم في العديد من المرات، وتم تجميد عدة مصالح بسبب قرارات الوالي.

وكان المحتجون نددوا بتصرفات وتعسف الوالي المنتدب بالدائرة ورئيس ديوانه اللذين أحدثا القطيعة مع جميع العمال ورفضهما التعامل معهم، والنقطة التي أفاضت الكأس، هو حرمانهم من المنح والعلاوات، وهو ما استدعى تحرك مصالح ولاية الجزائر التي سارعت إلى إيفاد المفتش العام بالولاية من اجل التحقيق في القضية بغرض الاستماع إلى جميع الأطراف وتحديد كافة المسؤوليات في ظل وجود مؤشرات لانفجار الوضع، إلا أن الوالي المنتدب وعوض العدول عن قرارته اتخذ إجراءات عقابية في حق الموظفين، ضاربا عرض الحائط محاولات الولاية لرأب الصدع.

من جهتهم انتفض خمسة رؤساء بلديات بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، ووجهوا رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، من اجل التدخل السريع من اجل ردع الوالي المنتدب، الذي جمد كافة المشاريع التنموية بسبب رفضه المصادقة على المداولات، والوقوف في وجه كل المساعي الرامية لتحقيق التنمية المحلية، فضلا عن غلق باب الحوار مع المنتخبين المحليين، والإهانات المتكررة وقلة الاحترام، بدليل انه لم يعقد أي اجتماع مع رؤساء البلديات منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل.

وفي السياق، كشف رئيس بلدية بولوغين، توفيق لوكال، لـ"الشروق"، أن الشكوى التي تقدم بها الأميار الخمسة، تعد دقا لناقوس الخطر، جراء حالة الانسداد التي فرضها عليهم الوالي المنتدب، مشيرا في ذات الوقت أنهم سيتوجهون إلى الوالي زوخ من اجل إبلاغه رفضهم العمل نهائيا معه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وندد المتحدث بتصرفات الوالي المنتدب الذي غالبا لا يتوانى -حسبه- في إهانة الإطارات ومسؤولي المؤسسات الولائية وحتى المسؤولين المحليين، بحجة أن له نفوذا واسعا وان جهات عليا تقف وراءه، مشيرا أن بقاء الأمر على حاله سيؤدي لا محالة إلى انفجار الوضع.