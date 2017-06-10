استغرب التحاليل التي صبت في هذا الاتجاه عميمور يستبعد تغير موقف الخليج من القضية الصحراوية

استغرب محيي الدين عميمور، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأسبق بمجلس الأمة، ما جاء على لسان نائب بالغرفة السفلى للبرلمان، كان قد توقع التفاف منظمات المجتمع المدني لدول الخليج العربي حول الموقف السياسي المعلن من طرف قادة بعض الدول الخليجية على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بشأن القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار.

وقال عميمور في تصريح لـ"الشروق": "أعترف بأنني لم أقرأ تصريحا لمسؤول خليجي ذي وزن مؤثر يؤكد ذلك المفهوم، ولا أنتظر بالتالي خيرا من منظمات مجتمع مدني محدودة التأثير أو منعدم الوجود أو مُوجّه المواقف، وكل ما اطلعت عليه هو برنامج إخباري في قناة "العربية" الممولة سعوديا يتحدث عن الصحراء الغربية كأرض محتلة من المملكة المغربية".

ولاحظ عميمور لقد "ذكرني هذا بمسؤول ديبلوماسي مصري صرح خلال أزمة الكرة المعروفة بأن على مصر أن تؤيد طرح المغرب في قضية الصحراء الغربية، نكاية في الجزائر"، مشيرا إلى أن "البعض يتعامل معنا في المغرب العربي كأننا "ذراري"، يكيد بعضنا لبعض، ونتسول مواقف إعلامية لإغاظة الطرف الآخر".