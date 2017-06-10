لتفادي الندرة والحفاظ على استقرار الوفرة الترخيص لإستيراد 3 ملايين طن من الذرة والأعلاف ‏لكسر الأسعار

طمأنت وزارة التجارة منتجي أغذية الدواجن‎ ‎والأنعام ‏والمربين، بوفرة في المواد الضرورية من خلال ‏تحرير أكثر من 167 رخصة استيراد من اجل توريد ‏زهاء ثلاثة ملايين طن من الذرة والأعلاف لكسر ‏الأسعار.‏

وجاء في بين لوزارة التجارة، أن مسؤولي القطاع ‏عقدوا الإثنين اجتماعا من مهنيي ومنتجي أغذية ‏الدواجن والأنعام والمربين، من أجل الحديث حول ‏توفر المواد الضرورية، حيث تم تخصيص هذا ‏الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة "للاستماع ‏لانشغالات المهنيين ‎في هذا الميدان حول مسألة ‏تسويق أغذية الأنعام والدواجن" حسب نفس المصدر‎.‎

وفي هذا الصدد ذكرت مصالح الوزارة أنه تم خلال ‏الأسبوع المنصرم تسريح 16‏‎ ‎رخصة استيراد يتم ‏بموجبها اقتناء أكثر من مليوني طن من الذرة‎ ‎و462 ‏طن من الشعير و495 طن من فول الصوجا و9 ‏أطنان من المكمل المعدني‎ ‎الفيتاميني‎.‎

كما ذكرت بالكمية المعتبرة التي تم استيرادها بين ‏جانفي وأفريل الماضي تاريخ‎ ‎إخضاع المواد لنظام ‏رخص الاستيراد والتي بلغ حجمها مليون و700 الف ‏طن طن من الذرة و250 ألف‎ ‎طن من الشعير و501 ‏طن من فول الصوجا و20870 طن من ‏المكمل‎ ‎المعدني الفيتاميني، إضافة إلى التزام الديوان ‏الوطني لتغذية الأنعام بتوفير‎ ‎الحصة المخصصة له ‏في الآجال المحددة‎.‎

وبهذا طمأنت وزارة التجارة مصنعي أغذية الدواجن ‏والأنعام ومربي الدواجن حول‎ ‎توفر المواد الضرورية ‏وسهر مصالح الوزارة على ذلك يضيف ذات البيان‎.‎

وكانت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ‏بدراسة طلبات رخص‎ ‎الاستيراد للمواد والسلع ‏الخاصة بأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن أفرجت ‏يوم‎ ‎‏ 13 جوان الماضي عن منح 167 رخصة من ‏أصل 228 طلب مودع تمت دراسته لدى ‏الأمانة‎ التقنية للجنة‎.‎

وأضاف البيان أن اللجنة اعتمدت في دراستها للملفات ‏على معايير وأساليب‎ ‎تقنية وموضوعية تأخذ ‏بالحسبان منح الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين ‏المنتجين‎ ‎لهذه الأغذية بكل شفافية وحصيلة نشاط ‏الإنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل متعامل.‏

وكان مهنيو القطاع أبدوا تخوفهم من ندرة محتملة ‏في تغطية الأنعام، لاسيما وأن عيد الأضحى لم يعد ‏يفصلنا عنه سوى شهرين، ما جعل العديد من ‏المضاربين يرفعون الأسعار من إلى مستويات قياسية ‏لكسر الأسعار، بعد قدام احد المتعاملين على نشر ‏معلومات وصفت بـ"الإشاعة" مفادها أن مخزون ‏الذرة والأعلاف لا يكفي سوى لبضعة أيام وهو ما ‏سارعت الوزارة إلى تكذيبه مباشرة.‏