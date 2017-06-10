20 جيغا أوكتي من الانترنت مُهداة صالحة لمدة شهر "أوريدو" يضع "مودام جديد" تحت تصرف زبائنه بـ 5990 دج

وضع متعامل الهاتف النقال" أوريدو"، تحت تصرف زبائنه، جهاز مودام الجيل الرابع الجديد، مع 20 جيغا أوكتي من الانترنت مهداة، صالحة لمدة 30 يوما، تسمح باستعمال الانترنت بكل حرية، بـ 5990 دج.

ويسمح الجهاز ، حسب بيان المتعامل، من تقاسم الربط بالأنترنت، والاستفادة من التدفق العالي للجيل الرابع في كل مكان ومع أشخاص آخرين من اختياره.

ولاستعمال المودام الجديد بكل راحة، سيستفيد الزبون مجانا من 20 جيغا أوكتي من الانترنت، صالحة خلال الشهر الأول من شراءه، وبعد نفاذها بإمكان الزبون اقتناء أرصدة جزافية من الانترنت متميزة على :choof.ooredoo.dz.