كانتا تحضران للمشاركة في مسابقة لحفظ كتاب الله في 27 رمضان اختفاء غامض للشقيقتين بعد خروجهما من مدرسة قرآنية بخنشلة

دخلت عصر الاثنين، مدينة أولاد رشاش، شرق ولاية خنشلة، في حالة طوارئ، أعلنها سكان المدينة، وأجهزة الأمن من شرطة ودرك، بعد الاختفاء الغامض للشقيقتين "سوسن.ب" 16 سنة، و"بثينة.ب" 13 سنة، المقيمتين لدى خالتهما، بوسط مدينة أولاد رشاش، في ظروف غامضة.

حيث سارع السكان إلى شن حملة تفتيش، وبحث عن الشقيقتين، بغرض إعادتهما إلى منزل خالتهما التي تتكفل بتربيتهما منذ فترة طويلة، والتي أصيبت بصدمة كبيرة، في الوقت الذي أبرقت مصالح أمن الدائرة، بأولاد رشاش، نشرية بحث، مرفقة بصورتي الفتاتين، عبر ربوع ولايات الوطن، على أمل إيجادهما، سيما وأن فرضية الاختطاف أضحت رائجة، منذ انتشار الخبر، إذ أكدت خالتهما بان الفتاتين لا تعانيان من أي مشكلة، وكانتا على موعد مع حدثين هامين أحدهما مشاركتهما في مسابقة لحفظ القرآن في ذات المسجد بمناسبة ذكرى ليلة القدر، وكانتا تحضران بجد لأجل انتزاع الجائزة، والثانية التوجه إلى مدينة خنشلة الذي كان محددا ليوم الثلاثاء لأجل اقتناء ثياب عيد الفطر المبارك.

كل المصادر التي اتصلت بها الشروق من عين المكان، أكدت بأن الفتاتين، اتجهتا كالعادة مع زوال الاثنين، نحو المدرسة القرآنية، بمسجد الفتح بوسط مدينة أولاد رشاش، وحفظتا ما تيسر لهما من القرآن الكريم، قبل مغادرة المدرسة بعد صلاة العصر باتجاه منزل خالتهما، لتختفيا بعدها.