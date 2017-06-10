كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، أنها تمكنت، مؤخرا، من توقيف مشتبه فيه كان يتسلل إلى المنازل ويسرق ما فيها من معادن ثمينة ومبالغ مالية وهواتف نقالة وغيرها من الأشياء ذات القيمة المالية من بين ضحاياه مستشار بإحدى الوزارات الحساسة.
وأفاد بيان لمصالح الأمن، الأربعاء، بأن التحريات التي قام بها أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بيّنت أن الضحية الأولى هو مستشار بإحدى الوزارات، حيث راح ضحية سرقة بالكسر من طرف المشتبه فيه الذي تسلل إلى المنزل من خلال نافذة الاستقبال واستولى على مبالغ مالية بالعملة الصعبة وجهازي إعلام آلي.
أما الضحية الثانية للمشتبه فيه فهو مغترب في دولة أجنبية، حيث تعرضت شقته للسرقة بالكسر وتم الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر وكمية من المعدن الأصفر وهاتفين نقالين.
وجاء في البيان أنه مع بداية التحريات تبين لعناصر الشرطة أن المشتبه فيه يستعمل قفازات حتى يمحي آثار الجريمة كما وردت لمصالح الشرطة معلومات من أبناء الحي بمواصفات انطبقت على المشتبه فيه الذي كان في كل مرة يتردد على مكان ما بسيارته ويبقى هناك لمدة طويلة يعاين المنزل الذي سيسرقه.
وحسب ذات البيان، تمت الإطاحة بالمشتبه فيه داخل مركبته وهو في حالة ترقب أحد لضحايا كما اعتاد عليه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي وجد بحوزته قفازين جلديين يستعملهما في السرقات، حيث تبين بعد تحويله لفرقة تحقيق الشخصية لغرض رفع بصماته أنه متورط في قضيتين الأولى متعلقة بسرقة توابع مركبة سياحية والثانية قضية سرقة بالتسلق متبوعة بالكسر كما ثبت تورطه في قضايا انتحال هوية الغير والتصريح الكاذب بانتحال هوية الغير.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت، يضيف البيان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
الأكثر تفاعلا
1أسبوع غضب لأساتذة الجامعات
2هذه تفاصيل المنحة التحفيزية لعمال البريد واتصالات الجزائر
3250 نائب يستعرضون عضلاتهم "ليلا" أمام حكومة تبون!
4نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في الجزائر
5احتجاجات وحملات فايسبوكية ضد الحراقة الأفارقة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
لا تستحق الاستقلال
حبيب راشدين
حتى نعلم من الكذاب الأشِر
جمال لعلامي
..رجلاوي!
قادة بن عمار
"جاوبنا" يا تبون!
أبو بكر خالد سعد الله
تونس الرياضيات... وتونس السياحة
صالح عوض
القدس منظومة الحلول والبدائل!!
سليم قلالة
اقتصادُنا
جمال لعلامي
المزابل تفضح التقشّف!
صالح عوض
النموذج الجزائري.. وإلا فلا!
محمد الهادي الحسني
الوهابية أحرقها البترول
الفيديو
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
الحكم على 25 من متظاهري الحسيمة بالسجن 18 شهراً بتهمة "العصيان"
موضة السيلفي في البقاع المقدّسة تستهوي عديد الرياضيين المسلمين
الحصار الإسرائيلي يضاعف معاناة مرضى غزة
محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
تم إيداعه الحبس المؤقت
توقيف مشتبه بسرقة منزل مستشار بوزارة حساسة
الشروق أون لاين
كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، أنها تمكنت، مؤخرا، من توقيف مشتبه فيه كان يتسلل إلى المنازل ويسرق ما فيها من معادن ثمينة ومبالغ مالية وهواتف نقالة وغيرها من الأشياء ذات القيمة المالية من بين ضحاياه مستشار بإحدى الوزارات الحساسة.
تغطيات ذات صلة
توقيف مشتبه بسرقة منزل مستشار بوزارة حساسة
تبون: لن نصطدم برجال المال والأعمال
حجار: لست أدري لماذا يحتج الأساتذة؟
الحكومة تصرف معاشات المتقاعدين تحسبا للعيد.. والطوابير تمنع سحبها
مسابقة توظيف الأساتذة تهدد عطلة موظفي القطاع
وأفاد بيان لمصالح الأمن، الأربعاء، بأن التحريات التي قام بها أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بيّنت أن الضحية الأولى هو مستشار بإحدى الوزارات، حيث راح ضحية سرقة بالكسر من طرف المشتبه فيه الذي تسلل إلى المنزل من خلال نافذة الاستقبال واستولى على مبالغ مالية بالعملة الصعبة وجهازي إعلام آلي.
أما الضحية الثانية للمشتبه فيه فهو مغترب في دولة أجنبية، حيث تعرضت شقته للسرقة بالكسر وتم الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر وكمية من المعدن الأصفر وهاتفين نقالين.
وجاء في البيان أنه مع بداية التحريات تبين لعناصر الشرطة أن المشتبه فيه يستعمل قفازات حتى يمحي آثار الجريمة كما وردت لمصالح الشرطة معلومات من أبناء الحي بمواصفات انطبقت على المشتبه فيه الذي كان في كل مرة يتردد على مكان ما بسيارته ويبقى هناك لمدة طويلة يعاين المنزل الذي سيسرقه.
وحسب ذات البيان، تمت الإطاحة بالمشتبه فيه داخل مركبته وهو في حالة ترقب أحد لضحايا كما اعتاد عليه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي وجد بحوزته قفازين جلديين يستعملهما في السرقات، حيث تبين بعد تحويله لفرقة تحقيق الشخصية لغرض رفع بصماته أنه متورط في قضيتين الأولى متعلقة بسرقة توابع مركبة سياحية والثانية قضية سرقة بالتسلق متبوعة بالكسر كما ثبت تورطه في قضايا انتحال هوية الغير والتصريح الكاذب بانتحال هوية الغير.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت، يضيف البيان.