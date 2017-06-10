كشف مدير الدراسات المكلف بالملفات الإدارية بوزارة التربية الوطنية، رابح شيشيو، الأربعاء، أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع تنظيمها يوم 29 جوان الجاري بلغ حوالي 700 ألف وأن عملية سحب الاستدعاءات متواصلة إلى غاية الساعات القليلة التي تسبق موعد إجراء المسابقة.
وأوضح المتدخل في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها 14627 منصب في 7 رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري.
وتعود حصة الأسد في هذه المسابقة الوطنية لمناصب الأساتذة ب 10009 منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط والثانوي مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين.
وقال رابح شيشيو إن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد.
وأبرز المتدخل أنه ومنذ تنظيم مسابقة التوظيف للعام الفارط، فقد تم إدماج 69 ألف أستاذ على اعتبار أن عملية التوظيف لم تتوقف خلال العام الدراسي باستغلال القوائم الإحتياطية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سيتم إعادة بناؤها بعد الإفراج عن نتائج مسابقة جوان 2017.
وأكد ممثل الوزارة أن القطاع يراهن على عامل التكوين خلال السنة الدراسية القادمة لاقترانه بمسعى تحقيق النوعية، حيث تم وضع جهاز التكوين الموجه للأساتذة الناجحين مع توفير كل التدابير البيداغوجية والإدارية التي سترافقه، والبداية ستكون بملتقى تكوين المكونين الذي سينطلق من البليدة هذا الأربعاء بإشراف وزيرة القطاع.
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لتعويض 41 ألف استفادوا من التقاعد
700 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف مدير الدراسات المكلف بالملفات الإدارية بوزارة التربية الوطنية، رابح شيشيو، الأربعاء، أن عدد المترشحين المسجلين لمسابقة توظيف الأساتذة المزمع تنظيمها يوم 29 جوان الجاري بلغ حوالي 700 ألف وأن عملية سحب الاستدعاءات متواصلة إلى غاية الساعات القليلة التي تسبق موعد إجراء المسابقة.
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مسابقة توظيف الأساتذة تهدد عطلة موظفي القطاع
وأوضح المتدخل في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن الوزارة الوصية تحرص كل الحرص على تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين في هذه المسابقة الوطنية التي خصص لها 14627 منصب في 7 رتب مختلفة موزعة بين التأطير البيداغوجي والإداري.
وتعود حصة الأسد في هذه المسابقة الوطنية لمناصب الأساتذة ب 10009 منصب في كل تخصصات الطورين المتوسط والثانوي مع تخصيص مناصب أكثر لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين.
وقال رابح شيشيو إن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد.
وأبرز المتدخل أنه ومنذ تنظيم مسابقة التوظيف للعام الفارط، فقد تم إدماج 69 ألف أستاذ على اعتبار أن عملية التوظيف لم تتوقف خلال العام الدراسي باستغلال القوائم الإحتياطية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سيتم إعادة بناؤها بعد الإفراج عن نتائج مسابقة جوان 2017.
وأكد ممثل الوزارة أن القطاع يراهن على عامل التكوين خلال السنة الدراسية القادمة لاقترانه بمسعى تحقيق النوعية، حيث تم وضع جهاز التكوين الموجه للأساتذة الناجحين مع توفير كل التدابير البيداغوجية والإدارية التي سترافقه، والبداية ستكون بملتقى تكوين المكونين الذي سينطلق من البليدة هذا الأربعاء بإشراف وزيرة القطاع.